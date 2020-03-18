Netanyahu: "Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netanyahu: 'Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak' - Son Dakika

Netanyahu: "Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak"

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunanların hiç bir müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacaklarını söyledi.

Netanyahu:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunanların hiç bir müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacaklarını söyledi.

Netanyahu, İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Teknolojik imkanlar kullanılarak virüse yakalananların tespit edileceğini söyleyen Netanyahu, şüpheli vakaların hiç müsamaha gösterilmeden evde karantinaya alınacağını kaydetti.

Netanyahu, günlük 3 bin kişinin teste tabi tutulacağını ve hastanelere de artan vaka sayısına karşılık yeni solunum cihazları temin edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Tov ise "Bugünden başlamak üzere vaka sayısında artış gözleyeceğiz, bu sayı günlük yüzlerce vakaya ulaşacak. Ne yazık ki binlerce İsrailli hastalıktan ölebilir." dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği duyurulmuştu.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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