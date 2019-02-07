Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Trump'ı Seçim Kampanyasında Kullanıyor

Netanyahu, Trump'ı Seçim Kampanyasında Kullanıyor

41 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı tekrar seçilmek için iç düşmanlarına karşı seçim kampanyası için kullanıyor.

Netanyahu, Trump'ı Seçim Kampanyasında Kullanıyor, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı tekrar seçilmek için iç düşmanlarına karşı seçim kampanyası için kullanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları devam ederken, 9 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimlerde tekrar seçilmek için iç düşmanlarına karşı ABD Başkanı Donald Trump'ı seçim kampanyası için kullanıyor.

Trump'tan ilham alan Netanyahu'nun Likud Partisi, seçim kampanyası ilan panosu olarak iki liderin devasa ilan panolarını birleştirdi ve başkent Tel Aviv'in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Trump'ın tokalaştığı fotoğraf dikkatleri çekti. Kampanya, Trump'ın İsrail'deki popülerliğini, Amerikan Başkanıyla ittifakın siyasi bir varlık olarak değerlendirildiği az sayıdaki ülkeden birini yansıtıyor. Ancak aynı zamanda Amerikalılar arasındaki İsrail'e yönelik geleneksel iki partili desteğin baltalanması riskini de taşıyor.

Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak ve İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a katı yaptırımlar uygulayarak çoğu İsraillinin takdirini kazandı. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Kudüs, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Donald Trump, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi ABD'de Yargılanan Müslüman Mahkum, İdamı İçin Yanında İmam İstedi

Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur Melisa'nın Velayeti Şeyma Subaşı'dan Alınarak Acun Ilıcalı'ya Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu, Trump'ı Seçim Kampanyasında Kullanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]