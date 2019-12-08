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Netanyahu trump, putin ve pompeo ile önemli görüşmeler yaptım
6 saat önce
Netanyahu Trump, Putin ve Pompeo ile önemli görüşmeler yaptımİsrail, (DHA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önemli görüşmeler yaptığını ve öne çıkan...
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
Netanyahu Trump, Putin ve Pompeo ile önemli görüşmeler yaptım
İsrail, (DHA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önemli görüşmeler yaptığını ve öne çıkan tek konunun İran olduğunu söyledi.
İsrail Hükümetinin haftalık bakanlar kurulu toplantısı açılışında konuşan Başbakan Netanyahu, 'Geçen hafta ABD ve Rusya'nın liderleriyle önemli konuşmalar yaptım. Başkan Trump ve Başkan Putin ile konuştum ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Lizbon'da görüştüm. Bir konu tüm bu konuşmalarda öne çıktı. O da, İran' dedi.
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