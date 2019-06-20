Son Dakika Haberleri: Netanyahu uluslararası toplumu "İran'a karşı ABD'ye destek olmaya" çağırdı
Son Dakika Güncel Haber

Netanyahu uluslararası toplumu "İran'a karşı ABD'ye destek olmaya" çağırdı

15 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde Washington-Tahran hattında yaşanan gerginliğe dikkati çekerek uluslararası camiayı İran'a karşı ABD'ye destek olmaya çağırdı.

Netanyahu uluslararası toplumu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde Washington-Tahran hattında yaşanan gerginliğe dikkati çekerek uluslararası camiayı İran'a karşı ABD'ye destek olmaya çağırdı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda Netanyahu, "Son 24 saatte İran'ın ABD'ye ve bize karşı saldırganlığı arttı." ifadesini kullanarak, uluslararası toplumun artan gerilimde Tahran'a karşı Washington'un yanında yer alması gerektiğini savundu.
Netanyahu, ülkesinin İran'a karşı ABD'nin yanında yer alacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Barıştan yana olan tüm ülkelere, bir kez daha İran'ın saldırganlığını önlemeye yönelik çabasında ABD'nin yanında yer alma çağrısı yapıyorum."
Ne olmuştu?
Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren İran'a "İran çok büyük bir hata yaptı" sözleriyle tepki göstermişti.
Tahran ve Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginliğin son haftalarda yaşanan gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Washington, Tahran, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi Genç yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 21:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netanyahu uluslararası toplumu "İran'a karşı ABD'ye destek olmaya" çağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]