Netanyahu ve eşi oyunu kullandı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, erken parlamento seçimleri için oyunu kullandı.

İsrail'de bugün yapılan erken parlamento seçimlerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu oyunu kullandı. Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Kudüs'te kurulan seçim merkezinde oy kullanırken gazetecilere açıklama yaptı. Halka seslenerek oy kullanmaya çağıran Netanyahu, "Bu bir demokrasi festivali. Burası mutlu bir ülke. İsrail, halkın gülümsediği bir ülkedir" ifadelerini kullandı. Sara Netanyahu ise, yaşadığı apandis enfeksiyonundan sonra sağlına kavuştuğunu dile getirirken sağlık çalışanlarına ve halka iyi dilekleri için teşekkür etti.

Geçen hafta apandis enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Sara Netanyahu, ameliyatın ardından iyileşmeye başlamıştı. - TEL AVİV