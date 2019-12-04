Netanyahu ve Pompeo, İran konusu ile Ürdün Vadisi'nin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek.

Lizbona'a hareketinden önce Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Netanyahu, Pompeo ile yapacağı görüşmenin ana gündem maddesini İran'ın oluşturacağını belirtti.

Netanyahu, görüşmede ayrıca Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakı, ABD ile İsrail arasında imzalanması planlanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın da ele alacaklarını ifade etti.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Portekiz'e giden Netanyahu'nun Pompeo ile bu akşam çalışma yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun Pompeo görüşmesi ısrarı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakanı Netanyahu, Lizbon'dan önce NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Pompeo ile görüşmek için İngiltere'yi ziyaret etmeyi planladı.

Ancak bu plan, "lojistik sorunlar" ve "İsrailli yetkililerin Netanyahu'nun ziyaretini zamanında bildirmemesi nedeniyle" iptal edildi.

Basında, yolsuzluk dosyalarıyla başı dertte olan ve koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu'nun Pompeo görüşmesiyle üzerindeki baskıyı az da olsa hafifletmeye çalışacağı yorumu yapılıyor.

Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Ürdün Vadisi'ni "ilhakı" konusunu ele almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" bildirmişti.

Netanyahu da İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçim öncesi, yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.