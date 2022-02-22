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Netanyahu, Viyana'da İran'la varılması beklenen nükleer anlaşmayı "berbat" olarak değerlendirdi - Son Dakika

Netanyahu, Viyana'da İran'la varılması beklenen nükleer anlaşmayı "berbat" olarak değerlendirdi

22.02.2022 11:08
Netanyahu, Viyana'da İran'la varılması beklenen nükleer anlaşmayı "berbat" olarak değerlendirdi

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerden varılması beklenen anlaşmayı "berbat" bir anlaşma olarak gördüğünü söyledi.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerden varılması beklenen anlaşmayı "berbat" bir anlaşma olarak gördüğünü söyledi.

Netanyahu, İsrail'in i24 kanalına yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile uluslararası aktörler arasında yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni varılması beklenen anlaşmanın 2015'te varılan ancak sonra iptal edilen ilk anlaşmadan daha kötü olacağını savunan Netanyahu, "Eski anlaşma zaten İran'ın (nükleer) bombaya giden yolunu çoktan açmıştı. Yeni anlaşma daha da beter. Bu anlaşma berbat." dedi.

İsrail'de şimdi muhalefete liderlik eden eski başbakan, "Bu anlaşma, İran'ın, uluslararası onay ile, uranyumu sınırsız bir şekilde zenginleştirmesine izin veriyor. Ortadoğu'da ve tüm dünyada terör kampanyalarına devam etmeleri için onları milyarlarca dolarla besliyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşma karşılığında İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmasına katılmadığını belirten Netanyahu, bunun yerine, "felç edici yaptırımlar" ve "inandırıcı askeri tehdit" uygulanması gerektiğini ileri sürdü.

Viyana nükleer müzakereleri

Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakereler sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netanyahu, Viyana'da İran'la varılması beklenen nükleer anlaşmayı 'berbat' olarak değerlendirdi - Son Dakika


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