Netanyahu'ya Cevap Verdi
4 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından rahatsız olduğunu, dikkatleri dağıtmaya çalıştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın hakikatleri haykırmasından rahatsız olduğunu, dikkatleri dağıtmaya çalıştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:41 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın "Sen İsrail'deki Yahudi Değilsin" Sözlerine Netanyahu'dan Küstah Cevap: Çocuk Katleden Bize Vaaz Vermesin
Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi