Son Dakika Haberleri: Netanyahu'ya Özel Teşekkür

Netanyahu'ya Özel Teşekkür

1 saat önce

ABD'nin ardından İsrail de darbe girişiminin lideri Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı.

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ABD'nin ardından İsrail de darbe girişiminin lideri Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı. Guaido da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteği için teşekkür etti.

İsrail'in, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklaması sonrası Guaido'dan yanıt geldi. Guaido, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteği için teşekkür etti. Netanyahu'nun, kendisini geçici devlet başkanı olarak tanıdığı videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Guaido, "74 yıl önce Auschwitz toplama kampları kurtarıldı, tıpkı bugün ülkemizin özgürlüğü için savaştığı gibi. Beni geçici başkan olarak tanıyan ve destek veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

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