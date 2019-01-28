Netanyahu'ya Özel Teşekkür
1 saat önce
ABD'nin ardından İsrail de darbe girişiminin lideri Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı.
ABD
'nin ardından İsrail
de darbe girişiminin lideri Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı. Guaido da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteği için teşekkür etti.
İsrail'in, Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklaması sonrası Guaido'dan yanıt geldi. Guaido, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteği için teşekkür etti. Netanyahu'nun, kendisini geçici devlet başkanı olarak tanıdığı videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Guaido, "74 yıl önce Auschwitz
toplama kampları kurtarıldı, tıpkı bugün ülkemizin özgürlüğü için savaştığı gibi. Beni geçici başkan olarak tanıyan ve destek veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
Gazeteci Talat Atilla'nın "Abdullah Gül'ü Öldürmek İstiyorlar" Haberi Yayından Kaldırıldı