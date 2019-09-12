Netanyahu'ya tepki yağdı

"İlhak" vaadi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Netanyahu, Ortadoğu'da barış umuduna büyük darbe indirmekle suçlanıyor. Almanya, İsrail'e, "iki devletli çözümü zora sokacak adımlardan kaçınma" çağrısı yaptı.İsrail'de yapılacak erken seçimler öncesinde, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmeyi vaat eden Başbakan Benyamin Netanyahu'ya uluslararası toplumun sert tepkileri sürüyor.



Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü, Netanyahu'nun ilhak vaadini kınadı, bunun Ortadoğu'da barış umudunu baltaladığını, birliğin " Kudüs'e ilişkin 1967 öncesi sınırlarda yapılacak her hangi bir değişikliği tanınmacağını" duyurdu.



"Barışı baltalıyor"



Yeni yerleşim birimlerinin inşaası ve yayılmacılığın, uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olduğuna vurgu yapan sözcü, bu bağlamdaki eylemlerin iki devletli çözüm ve kalıcı barışı baltaladığına dikkat çekti.



Netanyahu'nun seçim vaadi, Alman hükümetinin bugünkü olağan basın toplantısında da gündeme geldi.



Berlin'den çağrı



Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "İsrail Hükümeti'ne iki devletli çözümü zora sokacak adımlardan kaçınma çağrısı yapıyor" derken, Alman Dışişleri Sözcüsü Maria Adebahr, "seçim sürecinde yapılan bu açıklamanın hayata geçirilmesi halinde İsrail uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş olur" dedi.



Türkiye: Kabul edilemez



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu'nun açıklamalarına dün Twitter hesabı üzerinden, "Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti" ifadeleriyle tepki göstermişti.



Bugün de Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada Netanyahu'nun ilhak vaadi "İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürü" olarak nitelendirildi, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez" denildi. Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edeceği" de aktarıldı.



Filistin Yönetim'nin "savaş planı" sözleriyle tepki gösterdiği Netanyahu'nun ilhak planına Arap Birliği, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye başta olmak üzere Arap dünyası da sert çıktı.



Likud lideri Netanyahu'nun, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlere günler kala yaptığı bu çıkışla aşırı sağ seçmenlerin oyunu kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.



Netanyahu, Nisan ayındaki seçimler öncesinde de ilhak vaadinde bulunmuş, seçimlerden az farkla birinci çıkarken, koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.



