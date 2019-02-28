Netanyahu'ya Yolsuzluk Suçlaması
1 saat önce
İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurdu.
İsrail
Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak olan genel seçimler öncesi yaşanan bu gelişmenin sandığı olan etkisi ise ülkede tartışmalara yol açtı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:11 Kaynak: İHA
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