Son Dakika Haberleri: - Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
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- Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

53 dakika önce

- Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiTEL AVİV - İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un seçimde ikinci sırada gelmesine rağmen Netanyahu'yu resmen yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

- Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

TEL AVİV - İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un seçimde ikinci sırada gelmesine rağmen Netanyahu'yu resmen yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerinde Netanyahu'nun Likud Partisi'nin 120 sandalyeli mecliste 32 milletvekili kazanarak seçimlerde ikinci sırada gelmesine rağmen Binyamin Netanyahu'yu yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Hükümeti kurmak için görevlendirilen Netanyahu, diğer partilerle görüşmelere başlayacak.

Netanyahu'ya hükümet kurma görevini veren Rivlin, daha önce Gantz'ın Mavi ve Beyaz İttifakı'nın ve Netanyahu'nun Likud Partisi'nin birlik hükümeti kurması gerektiğini ifade etmişti. İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud 32, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın Mavi ve Beyaz İttifakı ise 33 milletvekili çıkardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül'de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

- Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Reuven Rivlin, İsrail, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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