Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı - Son Dakika Dünya

Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı

6 saat önce

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da liderlik seçimleri yapıldı.

Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı, System.String[]

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'da liderlik seçimleri yapıldı. Netanyahu ile Milletvekili Gideon Saar arasında geçen liderlik yarışını Başbakan Binyamin Netanyahu açık ara kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu oyların yüzde 72,5'ini aldı, rakibi Saar ise yüzde 27,5'te kaldı.

Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk davası açılmıştı ve ayrıca ülkede yapılan 2 erken seçimde koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, parti içindeki baskılar nedeniyle liderlik seçimi yapılmasını kabul etmişti.


Milletvekili, İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de bir milletvekili, asgari ücretlinin 9 katından fazla maaş alıyor
AK Parti'li Milletvekili Özalan'dan 'yerli otomobil' açıklaması: "Tarihin en büyük adımı" Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor Fas Kralını eleştiren sosyal medya fenomenine dört yıl hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:20 İtalya'da Yargıtay kararı: Evde esrar yetiştirmek suç değil - Son Dakika Haber
16:20 Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak - Son Dakika Haber
16:18 Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
16:17 Kerimcan Durmaz, Videolara Didem Soydan ile Döndü - Son Dakika Haber
16:15 Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]