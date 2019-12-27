Netanyahu, yeniden Likud partisi lideri - Son Dakika
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Netanyahu, yeniden Likud partisi lideri

6 saat önce

İsrail'deki iktidar Likud partisinin liderliği için gerçekleştirilen seçimlerde Binyamin Netanyahu oyların yüzde 72'sini alarak yeniden Likud Partisi lideri seçildi.

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İsrail'deki iktidar Likud partisinin liderliği için gerçekleştirilen seçimlerde Binyamin Netanyahu oyların yüzde 72'sini alarak yeniden Likud Partisi lideri seçildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, yeni liderini belirlemek üzere seçime gitmişti. Seçim sonucu sabahın erken saatlerinde açıklandı. Resmi sonuçlara göre, 116 bin parti üyesinin oy kullandığı seçimde Netanyahu oyların yüzde 72'sini aldı. Rakibi Gideon Sa'ar ise oyalardan sadece yüzde 28 alabildi. Bir rekora imza atan Netanyahu, liderlik koltuğunu korudu.

Likud Partisi'nin 14 yıl boyunca başkanlığını yapan Netanyahu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Sizin ve Tanrı'nın yardımıyla, önümüzdeki genel seçimlerde Likud'a liderlik ederek büyük bir zafer elde edeceğiz ve İsrail Devleti'ni görülmemiş başarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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