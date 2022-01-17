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Netanyahu yolsuzluk davalarında savcılıkla uzlaştığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Netanyahu yolsuzluk davalarında savcılıkla uzlaştığı iddialarını yalanladı

17.01.2022 22:30
Netanyahu yolsuzluk davalarında savcılıkla uzlaştığı iddialarını yalanladı

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk davasında savcılıkla anlaştığı, bu kapsamda hakkındaki "yolsuzluk" suçlamasının "görevi kötüye kullanma" olarak değiştirileceği yönündeki haberleri reddetti.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk davasında savcılıkla anlaştığı, bu kapsamda hakkındaki "yolsuzluk" suçlamasının "görevi kötüye kullanma" olarak değiştirileceği yönündeki haberleri reddetti.

Likud Partisi lideri Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Netanyahu'nun avukatları: Yayınlara rağmen Netanyahu itibarsızlaştırılmayı kabul etmedi." ifadelerine yer verdi.

Savcılıkla anlaşma iddialarını yalanlayan Netanyahu, sadece avukatlarından ve sözcülerinden gelen açıklamaların dikkati alınmasını istedi.

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde Başsavcılık ile Netanyahu, ailesi ve avukatlarının üç ayrı yolsuzluk davasında uzlaştığı öne sürülmüştü.

"Netanyahu 7 yıl siyasetten men edilebilir"

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu, suçunu üstlenmesi karşılığında savcılığın sunduğu teklifi kabul etti. Ancak Netanyahu'nun ailesi bazı maddelere itiraz etti.

Anlaşmanın tamamlanması halinde iddianamedeki "rüşvet" suçlamasının "görevi kötüye kullanma" biçiminde değiştirileceği paylaşıldı.

Haberde, Netanyahu'nun "birkaç ay kamu hizmeti yapmasının gerekeceği, yargılanır ve rüşvetten suçlu bulunursa birkaç yıl hapiste kalacağı, ayrıca anlaşma sonucunda 7 yıl siyasetten men edilebileceğine" yer verildi.

Anlaşma sonucunda Netanyahu'nun İsrail parlamentosundaki 120 sandalyeden 30'una sahip Likud Partisindeki Genel Başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kalacağı ifade edildi.

Netanyahu yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında toplam 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Netanyahu, hakkındaki suçlamaları reddetmiş ancak savcılıkla anlaşan tanıkların ifadeleri, İsrail basınında Netanyahu'nun savunmasını çürüttüğü şeklinde yorumlanmıştı.

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Yolsuzluk, İsrail, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netanyahu yolsuzluk davalarında savcılıkla uzlaştığı iddialarını yalanladı - Son Dakika


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