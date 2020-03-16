Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısı meclise sunuldu - Son Dakika
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Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısı meclise sunuldu

6 saat önce

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, ülkeyi yaklaşık 1,5 yıldır geçici hükümetle yöneten Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık görevinden istifa etmesini zorunlu hale getirecek yasa tasarısını meclise sundu.

Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısı meclise sunuldu, System.String[]

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, ülkeyi yaklaşık 1,5 yıldır geçici hükümetle yöneten Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık görevinden istifa etmesini zorunlu hale getirecek yasa tasarısını meclise sundu.

İsrail Evimiz milletvekili Oded, "hakkında dava açılan milletvekilinin geçici hükümetin başbakanlık görevinden istifa etmesini zorunlu kılacak" yasa tasarısının kabul edilmesi için meclise başvurdu.

Tasarı geçerse yaklaşık 1,5 yıldır ülkeyi geçici hükümetle yöneten ve 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılan Netanyahu, başbakanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalacak.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için meclis alt komisyonundan geçmesi ve genel kuruldaki 3 ayrı oylamadan 120 milletvekilinden 61'inin desteğini alması gerekiyor.

Mevcut milletvekili dağılımı yasa tasarısının kabul edilebileceğini ortaya koysa da önerinin ne zaman alt komisyonda ele alınıp oylama için meclis genel kuruluna gönderileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Uzmanlar, yasa tasarısının oylama için genel kurula getirilmek yerine muhalefet partileri tarafından görevi bırakması için Netanyahu'ya karşı baskı unsuru olarak kullanılabileceği yorumunu yapıyor.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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