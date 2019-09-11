Son Dakika Haberleri: Netanyahu'yu Esad da kınadı
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Netanyahu'yu Esad da kınadı

1 saat önce

Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak vaadinde bulunan İsrail lideri Netanyahu'yu Şam yönetimi de kınadı.

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Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak vaadinde bulunan İsrail lideri Netanyahu'yu Şam yönetimi de kınadı. Suriye, İsrail'i "yayılmacı bir doğaya sahip olmakla" suçladı.Şam yönetimi, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak ilhak vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu sert bir biçimde kınadı.


Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Çarşamba günü aktardığı bilgilere göre, bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Suriye, Başbakan'ın duyurusunu sert bir biçimde kınamaktadır" dedi. Yetkili, İsrail'i uluslararası anlaşmaları "alenen ihlal etmekle" suçladı. Yetkili, Netanyahu'nun açıklamasının İsrail'in "yayılmacı doğasıyla" ve "Filistinlilerin haklarına saldırılarıyla" örtüştüğünü de sözlerine ekledi.


Dışişleri yetkilisi, ismini vermediği bazı Arap ülkelerini İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışmaları gerekçesiyle eleştirdi. Şam temsilcisi, bu ülkelerin İsrail'in "saldırgan davranışı için tarihi bir sorumluluk taşıdıklarını" ifade etti.


Salı günü Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğini söylemişti. Filistinliler, İsrail muhalefeti, Arap Birliği, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Türkiye ve Suudi Arabistan da Netanyahu'nun sözlerine tepki göstermişti.


İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria'nın yaklaşık üçte birini oluşturan Ürdün Vadisi, 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Kendi ifadelerine göre Netanyahu'nun ilhak planları, Filistin kentlerini kapsamayacak.


AFP/BÜ,GA


(c)


İsrail, Ürdün, Şam, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:53 
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