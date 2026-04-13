Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek

Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu\'dan Trump\'ın Hürmüz planına tam destek
13.04.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu\'dan Trump\'ın Hürmüz planına tam destek
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a karşı Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukası başlatma kararı, diplomatik sürecin tamamen çöktüğünü ortaya koyarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu hamleye açık destek verdi. Netanyahu,"Dünyanın en güçlü ulusuyla uyum içindeyiz ve birlikte en ciddi tehditlerle yüzleşme yeteneğine sahibiz." sözleriyle desteğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazını gemi trafiğine açmayan İran’a yönelik deniz ablukası kararı bölgedeki dengeleri sarsacak yeni bir süreci başlatırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin bu hamlesine tam destek verdiklerini açıkladı.

ABLUKA BAŞLIYOR

ABD Başkanı Trump, İran’ın “kuralları ihlal ettiği” gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukası uygulanacağını duyurdu. Washington yönetiminin planına göre abluka bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

Bu karar, ABD ile İran arasında yürütülen ve Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi. Görüşmelere ABD adına JD Vance, İran adına ise Muhammed Bakır Galibaf başkanlık etti.

NETANYAHU: ABD İLE TAM KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD’nin kararını güçlü şekilde desteklediklerini belirtti. Vance ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Netanyahu, Washington yönetiminin İran’ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmayı hedeflediğini aktardı. Netanyahu kabine üyelerine yaptığı bilgilendirmede "Dün Başkan Yardımcısı JD Vance beni İslamabad dönüşü uçağından aradı. İran kuralları ihlal ettiği için Başkan Trump onlara deniz ablukası uygulama kararı aldı. Biz kuşkusuz bu kararlı duruşu destekliyoruz ve ABD ile sürekli koordinasyon halindeyiz." ifadelerini kulland.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ULUSUYLA UYUM İÇİNDEYİZ" 

İran’daki nükleer tesislere ilişkin dikkat çeken bir benzetme yaparak, “Eğer harekete geçmeseydik, Natanz, Fordow ve Bushehr gibi yerler tarihte çok daha karanlık şekillerde anılacaktı” ifadelerini kullanan Netanyahu "Dünyanın en güçlü ulusuyla uyum içindeyiz ve birlikte en ciddi tehditlerle yüzleşme yeteneğine sahibiz." dedi.  

Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek

SAHA DA HAREKETLİ 

Öte yandan sahadaki askeri hareketlilik de dikkat çekiyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya “acil hazır ol” talimatı verdi.

İsrail basınına göre ordu, yalnızca büyük çaplı operasyonlar öncesinde devreye alınan “organize savaş prosedürlerini” uygulamaya başladı. Bu da bölgede olası bir askeri çatışmanın eşiğine gelindiği şeklinde yorumlanıyor.

ATEŞKES ÇÖKTÜ, BÖLGE YENİDEN SAVAŞIN EŞİĞİNDE

İki hafta olması öngörülen kırılgan ateşkes sürecinde diplomatik kanalların tıkanması, Orta Doğu’da yeni bir çatışma dalgası ihtimalini güçlendirdi. ABD’nin deniz ablukası hamlesi ve İsrail’in askeri hazırlıkları, krizin yeniden askeri bir boyuta evrildiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’nda başlayacak abluka, küresel enerji arzını da etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki saatlerde daha da sertleşmesi bekleniyor.

Binyamin Netanyahu, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İsrail Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    iki yüzsüz dünyada huzur bırakmamaya and içmiş 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.