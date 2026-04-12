Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

12.04.2026 09:47
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran’a saldırılar bitmedi, daha yapacak çok işimiz var” diyerek operasyonların süreceğini açıkladı. ABD-İran arasında sonuçsuz kalan zirve sonrası gerilim artarken, Netanyahu İran’ın nükleer silah eşiğine geldiğini savundu ve Lübnan’la müzakereler için Hizbullah’ın silahsızlandırılması şartını öne sürdü.

Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD ile İran arasında sonuçsuz kalan İslamabad görüşmelerinin ardından konuşan Netanyahu, İran’a yönelik operasyonların süreceğini açıkça ilan etti.

Yayımladığı video mesajında İran ve Lübnan hattındaki gelişmeleri değerlendiren Netanyahu, “İran’a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun bu çıkışı, bölgede ateşkesin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İRAN-ABD ZİRVESİ ÇÖKTÜ, GERİLİM YÜKSELİYOR

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ve 21 saat süren ABD-İran görüşmelerinden anlaşma çıkmaması, sahadaki tansiyonu daha da artırdı. Tarafların özellikle Hürmüz Boğazı ve nükleer program başlıklarında uzlaşamaması, diplomatik sürecin tıkanmasına yol açtı.

İran tarafı ABD’yi “aşırı taleplerle” suçlarken, Washington yönetimi Tahran’ın nükleer program konusunda net taahhüt vermediğini savundu. Zirvenin ardından Pakistan, taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı ancak sahadaki gelişmeler bu çağrıların karşılık bulmakta zorlandığını gösteriyor.

NETANYAHU: İRAN ÇOKTAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURDU

Netanyahu, İsrail’in geçtiğimiz yıl ve 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılara dikkat çekerek, bu operasyonlar olmasaydı İran’ın “çoktan nükleer silaha sahip olacağını” öne sürdü. İsrail Başbakanı ayrıca mevcut ateşkes talebinin Tahran’dan geldiğini iddia etti.

Bu açıklamalar, İsrail’in İran’a yönelik askeri stratejisinde geri adım atmayacağını ortaya koyarken, bölgedeki çatışma riskini de artırıyor.

LÜBNAN MESAJI: ŞARTLI BARIŞ

Netanyahu, Lübnan’la doğrudan müzakere sürecine de değinerek dikkat çeken şartlar ortaya koydu. İsrail’in askeri gücünün etkisiyle Lübnan’ın barış görüşmeleri için girişimde bulunduğunu savunan Netanyahu, sürece iki koşulla onay verdiğini açıkladı.

Bu şartların Hizbullah’ın tamamen silahsızlandırılması ve uzun vadeli, kalıcı bir barış anlaşması olduğunu belirten Netanyahu, “Gerçek bir barış ancak bu koşullarla mümkün” dedi.

ATEŞKES KIRILGAN, BÖLGE YENİ BİR KRİZİN EŞİĞİNDE

ABD-İran görüşmelerinin çökmesi, İsrail’in sert mesajları ve Lübnan hattındaki gerilim, Orta Doğu’da dengeleri yeniden sarsmış durumda. Diplomatik girişimler sürse de sahadaki askeri söylem, ateşkesin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:49
İntihar etmek için cami çatısına çıktı, 2 saatlik çabayla aşağı indirildi
İntihar etmek için cami çatısına çıktı, 2 saatlik çabayla aşağı indirildi
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
07:35
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
07:02
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
