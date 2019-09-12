Son Dakika Haberleri: Netanyu'dan Putin'e: İran'ın Suriye topraklarından bizi tehdit etmesi kabul edilemez
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Netanyu'dan Putin'e: İran'ın Suriye topraklarından bizi tehdit etmesi kabul edilemez

1 saat önce

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarını kullanan İran'ın tehditlerine katlanmayacağını söyledi

Netanyu'dan Putin'e: İran'ın Suriye topraklarından bizi tehdit etmesi kabul edilemez, System.String[]

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ülkesinin Suriye topraklarını kullanan İran'ın tehditlerine katlanmayacağını söyledi.


İsrail'de yapılacak seçim öncesi Rusya'ya giden Netanyahu, Soçi kentinde bir araya geldiği Putin'le Suriye ve bölgedeki son durumu görüştü. Putin toplantıda Rusya ile İsrail arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğine övgüde bulundu. Netanyahu ise Suriye topraklarından ülkesine yönelecek İran tehditlerini gündeme taşıdı.

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Vladimir Putin, Suriye, İsrail, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:45 
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