Netaş'ın yüksek iletişim teknolojileri merkezi N.visionLab açıldı

Netaş'ın, yeni nesil iletişim teknolojilerini ekosistemin deneyimine sunacağı "N.visionLab" açıldı.

Netaş tarafından düzenlenen 5G etkinliğinde, şirketin ana hissedarı ZTE ile sunduğu 5G çözümleri ve dünyadaki başarı örnekleri paylaşıldı.

Etkinlikte, IPTV, akıllı yaşam, 5G uygulamaları/yüz tanıma ve yerlileştirilen çözümlerin sergileneceği "N.visionLab"ın açılışı gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, etkinlikteki konuşmasında, 2018'de 8 milyar olan internete bağlı cihaz sayısının, 2030'da 1 trilyona ulaşmasının beklendiğini belirterek, bunun daha hızlı iletişim ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda Türkiye'nin 5G teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşması için Netaş gibi paydaşların katılımıyla çalıştıklarına dikkati çeken Sayan, şirketin ZTE gibi küresel teknoloji firmalarıyla daha da güçlenerek önemli bir aktör olacağına inandığını dile getirdi.

Sayan, Netaş ve ZTE'nin 5G'ye yönelik çalışmalarına değinerek, şunları kaydetti:

"ZTE'nin dünyadaki 5G tecrübesini ülkemizde Netaş aracılığıyla aktaracak olmasını ülkemizin yerli ve milli 5G teknolojisini geliştirme çalışmalarına yapacağı katkı bakımından önemli görüyorum. ZTE ve Netaş'ın, ülkemizin yerli ve milli üretim vizyonu çerçevesinde, ülkemizdeki üretim potansiyeli bulunan üreticilerle iş birliği yaparak, bu üreticiler üretim çalışmalarına dahil edilerek, Netaş'ın yıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri paylaşarak birlikte büyüyeceklerine inanıyoruz."

"5G teknolojik dönüşümün anahtarı"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da 5G'yi sadece "daha fazla hız" değil, teknolojik dönüşümün de anahtarı olarak gördüklerini ve 5G'ye mümkün olan en kısa sürede yerli ve milli imkanlarla geçmek için çalıştıklarını anlattı.

"Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin ilk fazının 31 Mart itibarıyla tamamlanacağını belirten Karagözoğlu, proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli ürünlerin 5G'ye geçişte kilometre taşı olacağını ifade etti.

Karagözoğlu, N.visionLab'da gerçekleştirilecek 5G çalışmaları için Netaş'a verdikleri 5G deneme izni kapsamında, Türkiye'deki operatörler ve ürün geliştirmek isteyen diğer şirketlerle yapılacak çalışmaların teknolojik gelişime önemli katkı sunacağını dile getirdi.

"Türkiye kilit bir pazar"

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng de ZTE'nin hedefinin dijital ekonominin altyapısını oluşturarak binlerce endüstrinin dijital ve akıllı dönüşümünü sağlamak olduğunu kaydetti.

Netaş ve ZTE'nin sinerjisinin Türkiye'nin bilgi ve iletişim sektörünün gelişimine ve yerlileştirme çalışmalarına büyük katkı sağladığını ifade eden Peng, Türkiye'nin bölgesinde mobil abone büyümesi için kilit bir pazar olduğunu söyledi.

Netaş CEO'su Ali Emir Eren de Türkiye'ye iletişim teknolojilerinin yerli olarak sunulması için çalıştıklarına işaret ederek böylece ülke adına 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Türkiye ve bölgenin dijital dönüşümü için telekom, finans, enerji gibi birçok alanda akıllı çözümleri hayata geçirdiklerini anlatan Eren, ZTE'nin 2017'de ana hissedarları olduğunu sözlerine ekledi.