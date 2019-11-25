Netaş Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Geliştirdiği teknoloji ve hayata geçirdiği sosyal fayda projeleriyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Netaş, Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu.



Türkiye'de dijital dönüşümün mimarı Netaş, Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olmaya hak kazandı. Yapılan şirket açıklamasına göre Netaş, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu.



Şirketin CEO'su C. Müjdat Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında 17 madde halinde oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için kilit rol oynuyor. Bu bağlamda yatırımcılar için de çevre dostu, sürdürülebilir şirketler giderek önem kazanıyor. 2019 verileri de bunu kanıtlıyor. Bu yıl, kurumsal yatırımcıların neredeyse tamamı yatırım kararlarını verirken "iklim değişikliğini" göz önüne aldıklarını belirtiyor. Yatırımcıları ve şirketleri, toplumun hedefleri ile buluşturmak her geçen gün daha da önem kazanacak. Önümüzdeki dönem şirketler, çevresel ve sosyal yönetime, sürdürülebilirliğe daha fazla ağırlık vermek durumunda kalacak." - İSTANBUL