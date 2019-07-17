Netaş: ZTE, Avrupa'nın ilk 5G bankacılık uygulamasını başlattı
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Bilişim teknolojileri şirketi Netaş'ın ana hissedarı, Çin merkezli elektronik üretim firması ZTE, Telefonica ve Bank of Santander işbirliği ile pilot 5G bankacılık hizmetlerini başlattıklarını ve Avrupa'nın ilk 5G bankacılık hizmetlerini vereceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:19 Kaynak: DHA
Bilişim teknolojileri şirketi Netaş
'ın ana hissedarı, Çin merkezli elektronik üretim firması ZTE, Telefonica ve Bank of Santander işbirliği ile pilot 5G bankacılık hizmetlerini başlattıklarını ve Avrupa
'nın ilk 5G bankacılık hizmetlerini vereceklerini açıkladı. İspanya Madrid
yakınlarındaki Alcobendas şehrinde iki şubede müşteriler, 5G'yi deneyimleyebilecek.
Netaş CEO
'su C. Müjdat Altay
, "ZTE Dünyada en fazla 5G standart esasların patentine sahip olan teknoloji şirketlerinden. ZTE'nin teknoloji dünyasını şekillendiren yeni nesil teknolojilerdeki bu gücünü, Netaş'ın telekom sektöründeki 52 yıllık bilgi birikimi ve ArGe deneyimiyle birleştirerek ülkemize kazandıracağız" dedi. (Fotoğraflı)
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