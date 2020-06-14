Netcad Kimdir? Kurumlara Sunduğu Çözümler Nelerdir?





Netigma şirketinin Satış Yöneticisi Bülent Göven, Netcad'in ne olduğunu ve kurumlara sunduğu çözümleri anlattı. Netcad'in 1989 yılında kurulduğunu ve kuruluşundan itibaren coğrafi bilgi sistemleri ve mühendislik yazılımları alanında hizmet verdiğini belirten Göven, ülkemizde üretilmiş mekansal verilerin %85'inin Netcad uygulamalarıyla üretildiğini ve üretilen bu verilerin daha etkili kullanılıp paylaşılmasına yönelik olarak kamu kuruluşları için kurumsal coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları ve belediyeler için otomasyon sistemleri geliştirdiklerini söyledi.









Göven, Netcad'in coğrafi bilgi sistemleri alanının dışına çıkarak farklı sektörlere de hizmet veren bir çözüm şirketi olmayı hedeflediğini ve bu kapsamda, Netigma adlı Low Code uygulama geliştirme platformunun ürünleştirme süreçlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.



