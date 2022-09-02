Netflix'in reklamlı aboneliği için tarih ortaya çıktı - Son Dakika
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Netflix'in reklamlı aboneliği için tarih ortaya çıktı

02.09.2022 18:41
Netflix'in reklamlı aboneliği için tarih ortaya çıktı

Netflix, 1 Kasım tarihinden itibaren reklamlı aboneliğini erişime açmak istiyor. Peki reklamlı abonelik detayları neler?

Popüler yayın devi Netflix, reklam destekli abonelik katmanı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, şirketin 1 Kasım'dan itibaren birden fazla ülkede reklamlı abonelik seçeneğini erişime açacak. Peki Netflix reklamlı abonelik fiyatı ne kadar olacak?

Netflix reklamlı abonelik 1 Kasım'da duyurulabilir

2022 yılında abone kaybı yaşayan ve şirket içerisinde yeniden yapılanmaya giden Netflix, reklam desteklik aboneliği çeşitli ülkeler için açmaya hazırlanıyor. Sızdırılan son bilgiler ise ABD, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi birden fazla ülkede 1 Kasım'dan itibaren erişilebileceğini gösteriyor.

Daha önce Disney+ ABD için benzer bir planı ortaya koymuştu. 8 Aralık tarihinde kullanıcılarına reklamlı abonelik sunmak isteyen Disney+, görünüşüne göre Netflix'in gerisinde kalacak. Yine de, Netflix'in bu bilgiyi doğrulamadığını, yeni abonelik seçeneğinin "yıl sonundan önce" sunulacağını söylediğini hatırlatalım.

shiftdelete.net/-abonelik-hizmeti-fiyati

Son çıkan sızıntılara göre Netflix tarafından getirilecek reklamlı abonelik fiyatı 7 ila 9 dolar arasında olacak. Bu da giriş seviyesi olan Temel paket için istenilen 15 doların yarısına tekabül ediyor.

Türkiye'de de benzer bir hizmetin sunulması bekleniyor. Kabaca bir tahminde bulunacak olursak 20 TL seviyesinde olabileceğini söyleyebiliriz. Netflix'in abonelik ücretleri ise şu şekilde:

Temel plan: 37.99 TL

480p

Standart plan: 57.99 TL

1080p

Özel plan: 77.99 TL

4K+HDR

Dünyanın en popüler hizmetleri reklamlı abonelik katmanına geçiş yapıyor. Normal paketlere kıyasla daha ucuz olan bu seçenekler, hem arayüze hem de film/dizi arasına reklam yerleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca reklamlı abonelerin içerikleri indirmesine izin verilmeyecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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