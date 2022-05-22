Netflix aboneleri, rakip platformlara taşınıyor! - Son Dakika
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Netflix aboneleri, rakip platformlara taşınıyor!

22.05.2022 08:36
Netflix aboneleri, rakip platformlara taşınıyor!

Antenna'nın yaptığı araştırmaya göre Netflix, abonelerin kaybederken diğer platformlar hızla yenilerini kazanıyor! İşte detaylar..

Netflix kullanıcıları, zamlardan ve şirketin açıkladığı yeni şifre paylaşım planından sonra aboneliklerini iptal etmeye başladı. Hızlı bir abone kaybı yaşayan akış devi, bunun için çalışanlarını sorumlu tutarak işten çıkarmalar yapmaya başladı. Bugün açıklanan raporlara göre Netflix kullanıcıları aboneliklerini sonlandırırken diğer akış aboneliklerinin aboneleri artmaya devam ediyor. Yani Netflix'ten ayrılan üyeler, diğer platformlara geçiş yapıyor. Habere hep birlikte göz atalım.

Netflix, abone kaybını durdurmak istiyor!

Antenna, birinci çeyrek sonunda SVOD platformlarının etkileşimlerini araştırdı. Araştırma sonucunda Netflix'in 2022 yılının birinci çeyreğinde hızla abone kaybettiğini açıkladı. Antenna, SVOD kategorisinde yer alan diğer platformların aboneliklerine ise artış olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre bütün akış platformlarında toplamda 37.4 milyon yeni kullanıcı gelirken 29.8 milyon kullanıcı da aboneliklerini sonlandırdı.

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Paramount Plus, Peacock ve Disney Plus 2022 yılının birinci çeyreğinde gelen abonelerin yüzde 51'lik kısmını oluşturuyor. Ayrıca üç hizmete gelen yeni kullanıcıların Netflix'ten ayrılan kişilerinden oluşuyor.

Netflix, 2022 yılında yaşadığı 200.000 abone kaybının on yıldan uzun süredir yaşadığı en hızlı kayıp olduğunu açıklamıştı. Ek olarak tahminlere göre Netflix'in 2022 yılının ikinci çeyreğinde daha büyük kayıplar yaşayacak.

Firma, geçtiğimiz günlerde bu kayıpları önlemek adına canlı yayın özelliğini test etmeye başlamıştı. İlk bilgilere göre platformda bazı talk show ve dans programları canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca canlı yayın için bir de oylama sistemi getirilecek. Fakat canlı yayın özelliğinin yüksek fiyat artışından kaynaklanan abone kaybının karşısında durup duramayacağı belirsiz.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de Netflix'in fiyat artışı nedeniyle başka bir platforma geçtiniz mi ya da aboneliğinize son verdiniz mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Netflix, Güncel, Son Dakika

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