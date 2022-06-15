Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor!

15.06.2022 13:41
Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor!

Netflix, popüler Squid Game dizisinden ilham alan yarışma programını duyurdu. Ödüllü yarışma için başvurular başlamış durumda.

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi ilk çıktığı günden bugüne büyük bir ilgi ile izleniyor. Squid Game, Netflix'te en çok izlenen dizilerden bir tanesi olma özelliği taşıyor. Çocuk oyunlarının ölümcül sonuçlar doğurduğu dizide kazanana ise büyük bir ödül vadediliyor. Netflix de son dönemde oldukça popüler olan Squid Game'den ilham alan bir yarışma programı için çalışmalara başladı.

Squid Game: The Challenge 2023'te başlıyor

Dünyanın dört bir yanından 456 adayın katılacağı yarışmanın ödülü 4.56 milyon dolar olarak açıklandı. Kaybedenler ise dizideki gibi ölmek yerine evlerine eli boş bir şekilde dönecekler. Netflix, 2023 yılında çekimlerine başlayacağı program için başvuruları kabul etmeye başladı.

Netflix açıkladı: Squid Game için ikinci sezon geliyor

Katılımcıların en az 21 yaşında olması gerektiği belirtilirken İngilizce bilmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca programın çekimleri için 2023 yılının ilk çeyreğinde katılımcılardan en az 4 haftalık bir boşluk talep ediliyor. 456 kişilik katılımcı sayısı da dizideki rakama atıfta bulunuyor.

Netflix yeni programının adını da duyurdu: Squid Game: The Challange. 10 bölümlük program, televizyon tarihindeki en geniş katılımcı kitlesine sahip olacak. Ayrıca Squid Game'in gerçek hayat versiyonu toplu para ödülü olarak da bir rekor kıracak.

Squid Game, ilk sezonu ile büyük yankı uyandırmıştı. Bir anda en çok izlenenler listesine giren dizi, ilk 28 günde 111 milyon izlenmeyle de bir rekoru elinde bulunduruyor. 2021'de yayınlanan dizinin ilk sezonunun ardından geçtiğimiz günlerde ikinci sezon için de müjde verilmişti.

Peki siz Squid Game: The Challenge adlı yarışma programına katılmak ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
BTS hayranlarına kötü haber: Grup dağıldı! Sosyal medyadan gelen tepkiler BTS hayranlarına kötü haber: Grup dağıldı! Sosyal medyadan gelen tepkiler Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor
Kaynak: Shiftdelete

The Challenge, Güney Kore, Squid Game, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
13:35 Erdoğan, 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Rahatsız edici düzeyde
13:33 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi netleşti! İşte kura sonuçları
13:30 Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları
13:10 CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayına Erdoğan'dan gönderme: Nasıl bir adaymış da seçime kadar yıpranacakmış
12:56 ManU'dan ayrılan Pogba yeniden İtalya'ya dönüyor! İşte imza atacağı dünya devi
12:54 Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na çok sert sözler: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Sen daha çıraksın, kalfa dahi olamadın, haddini bil!
12:30 Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak
12:21 Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a sert sözler: Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar, Karayılan'ın Buldan'a gönderdiği bir kaset var
12:14 Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 13:49:31. #1.13#
SON DAKİKA: Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement