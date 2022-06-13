Netflix açıkladı: Squid Game için ikinci sezon geliyor

Son dönemde büyük kayıplar yaşayan ve şirket içerisinde köklü değişiklikler yapan Netflix, hiç şüphesiz Squid Game gibi yapımlarına güveniyor. Yayın devinden gelen yeni açıklamada, Squid Game ikinci sezonuna yeşil ışık yakıldığı ifade edildi.

Squid Game ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?

2021'in ikinci yarısında yayınlanan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran Squid Game, ikinci sezon için çalışmalara başladı. Tüm zamanların en başarılı Netflix yapımı olarak tanımlanan dizi için sevindiren haber, yönetmeni Hwang Dong-hyuk'tan geldi.

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Netflix'in yayınladığı son açıklamada, Hwang Dong-hyuk'un özel teşekkürü de dahil olmak üzere Squid Game hakkında bazı detaylara yer verildi. Yine de Squid Game ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

????#SquidGameS2 pic.twitter.com/ZT5yK5zIKX — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 12, 2022

"Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek 12 yılımı aldı. Ama Squid Game'in şimdiye kadarki en popüler Netflix dizisi haline gelmesi sadece 12 gün sürdü" ifadelerini kullanan dizinin yönetmeni, Squid Game hikayesinin henüz yeni başladığını söyledi.

Daha önce benzer bir açıklama Netflix'ten de gelmişti. Yayın devi, "Squid Game evreni daha yeni başladı" diyerek daha fazla sezon ve spin off (yan dizi/film) görebileceğimiz müjdesini verdi. Ancak yine de birçok izleyici, ikinci sezona dair beklentisi çok yüksek tutmuyor.

Squid Game ikinci sezonu konusu ise şimdilik belirsiz. Daha önceki iddialar, ilk sezondaki karakterlere odaklanacağını ortaya koymuştu. Dizinin yönetmeni "Şimdi Gi-hun ve Front Man geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Dizinin sevilen karakterleri Gi-hun (Lee Jung-jae) ve Front Man (Lee Byung-hun) de ikinci sezonla ilgili paylaşılanları doğruladı.

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