Son Dakika Haberleri: Netflix bazı eski Samsung modellerinde izlenemeyecek
BBC
Son Dakika Teknoloji Netflix bazı eski Samsung modellerinde izlenemeyecek

Netflix bazı eski Samsung modellerinde izlenemeyecek

7 saat önce

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı eski televizyon modellerinde Netflix'in izlenemeyeceğini duyurdu.

Netflix bazı eski Samsung modellerinde izlenemeyecek, System.String[]

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı eski televizyon modellerinde internetten dizi ve film izleme hizmeti veren Netflix'in izlenemeyeceğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinde yayımlanan ancak bir süre sonra kaldırılan açıklamasında, 1 Aralık'tan itibaren bazı eski model Samsung televizyonlarda Netflix desteğinin kalkacağı belirtildi.

İngiliz haber sitesi Independent'e göre buna gerekçe olarak "teknik zorlukları" gösteren şirket, Netflix'le uyumlu cihazların listesini yayımladı fakat bir süre sonra bu listeyi de sitesinden kaldırdı.

Independent, desteğin kalkacağı televizyonlarda Netflix izlemek için Apple TV, Chromecast, oyun konsolları ve set üstü kutuları gibi ek cihazların kullanılması gerekeceğini yazdı.

Samsung'un açıklamasında, "Bu cihazlardan birine sahipseniz, televizyonunuzda Netflix'i izlemeye devam edebileceksiniz" denildi.

Netflix doğruladı: Az sayıda üye etkilenecek

Netflix, İngiliz MailOnline sitesine değişikliği doğruladı ancak bundan az sayıda kullanıcının etkileneceğini açıkladı. Şirket, bu kullanıcılara uyarı gönderildiğini duyurdu.

Şirket sözcüsü "2 Aralık'tan itibaren teknik zorluklar nedeniyle Netflix az sayıdaki eski cihazda desteklenmeyecek" dedi.

Netflix, kısa bir süre önce şifre paylaşımını sınırlamaya yönelik önlemler üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Samsung, Aralık, TV, Teknoloji

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:00 
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