Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz!

15.05.2022 08:26
Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz!

Netflix, gönderdiği bir mesajla çalışanlarına rest çekti. Mesajda, içeriklerle sıkıntı yaşayan çalışanların ayrılabileceğini söyledi.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olan Netflix, gün geçtikçe daha fazla orijinal yapımlarıyla dikkat çekiyor. Bu içerikler ise bazı izleyiciler tarafından olumlu karşılanırken bazı izleyiciler tarafından da olumsuz karşılanabiliyor.

Bu kitlelere ek olarak şirket çalışanlarını da eklemek mümkün. Şirket bir habere göre, çalışanlarına bir mesaj gönderdi. Bu mesajında ise şirketin içeriklerini beğenmedikleri takdirde ayrılabileceklerini belirtti.

Donald Trump'ın medya şirketi, Netflix için rakip platform geliştirmeye başladı!

Şirket, içerikleri beğenmeyen çalışanlar için Netflix'in uygun yer olmadığını söyledi

Bir Netflix sözcüsü, şirketin kültür sayfasını 2017'den beri ilk kez Perşembe günü güncellediğini söyledi. Ayrıca sözlerine, şirketin son 18 ayını çalışanlarla dahili olarak kültürel sorunları tartışarak geçirdiğini de ekledi.

Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz!

Bu güncellemede ise platform, izleyicilere nasıl çeşitli programlar sunduğunu belirten 'sanatsal ifade' adlı bir bölüm de yer aldı. Bu bölümde ise şirket, belirli sanatçıları sesleri sansürlemek yerine, izleyicilerin kendileri için neyin uygun olduğuna karar vermelerini sağladığını belirtti.

Bunun yanı sıra akış devi, bazı başlıkların kendi kişisel değerlerine aykırı olduğunu görmelerine rağmen, hikayelerde çeşitliliği desteklediklerini söyledi. Netflix, çalışanlarına gönderdiği mesajda ise çalışanlarının 'zararlı olduğunu düşündüğü içerikler üzerinde çalışmaları gerekebileceğini ve bunu yapmakta zorlandıkları takdirde ayrılmaları gerektiğini' söyledi.

Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz!

Netflix gibi pek çok şirket, kültürel ve politik konulara nasıl tepki verecekleri konusunda çalışanlardan, politikacılardan ve hissedarlardan baskı gördü. Netflix İcra Kurulu Başkanı ve içerikten sorumlu genel müdür yardımcısı Ted Sarandos, personele gönderilen e-postalarda özel ekibin yanında yer aldı. Daha sonra, çalışanlarla iletişim kurma çabalarının bozulduğunu belirtti.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket bu düşüncesinde haklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Donald Trump'ın medya şirketi, Netflix için rakip platform geliştirmeye başladı! Donald Trump'ın medya şirketi, Netflix için rakip platform geliştirmeye başladı!

Donald Trump, Netflix, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz! - Son Dakika


Son Dakika
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
07:31 Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti
00:38 New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
07:37 Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 08:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement