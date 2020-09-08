Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik - Son Dakika
BBC

Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik

Netflix'in CEO'su Reed Hastings, uzaktan çalışmanın hiçbir olumlu sonucunu görmediklerini belirterek, bu durumun uluslararası bazda olumsuz bir süreç olduğunu söyledi.

Netflix'in kurucusu ve CEO'su Reed Hastings, şirket çalışanlarının uzaktan çalışmasının hiçbir olumlu sonucunu görmediklerini belirterek, bu durumun özellikle uluslararası alanda olumsuz bir durum olduğunu ifade etti. Ancak bunun aksine Facebook ve Google gibi pek çok dünya şirketi ise evden çalışmayı destekliyor ve çalışma planlarını buna göre düzenlemeye hazırlanıyor.

Netflix CEO'su, salgın sona erdiğinde bile şirketin çoğu çalışanının haftanın bir günü evden çalışmaya devam edeceğini öngörüyor.

"İNSANLARLA BİR ARAYA GELMEMEK TAMAMEN OLUMSUZ BİR DURUM"

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Hastings, uzaktan çalışmanın herhangi bir olumlu yönünü görmediğini vurgulayarak "İnsanlarla yüz yüze bir araya gelememek, özellikle de uluslararası anlamda, tamamen olumsuz bir durum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Hastings, şirketin 8 bin 600 çalışanının çoğunluğu 'onaylanmış bir koronavirüs aşısını olmadığı sürece', ofise dönmeyi zorunlu tutmayacaklarını da ekledi.

Hastings, insanların uzaktan çalışma koşullarında 'gösterdikleri fedakarlıklardan çok etkilendiğini' de ekledi.

200 MİLYON HANEYE YAYIN YAPIYOR

Netflix dünya genelinde 200 milyon haneye yayın yapıyor. Şirket, kendisine ait dizi, belgesel ve filmlerin yapımına yeniden başlamış durumda.

"Avrupa ve Asya'nın çoğunda işimizin başındayız" diyen Hastings, " Los Angeles'ta da devam eden bazı işlerimiz var. Umuyoruz ki, yeterli testin uygulanmasıyla Eylül ve Ekim'le birlikte daha fazla işimizi başlatabileceğiz" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

"SONSUZA DEK EVDEN ÇALIŞILABİLİR"

Öte yandan, önde gelen diğer teknoloji şirketleri, çalışanlarının ofise dönmesi konusunda karamsar. Mayıs ayında Twitter, çalışanlarının 'sonsuza dek' evden çalışabileceğini duyurdu.

Spotify'ın 4 bini aşkın çalışanının çoğu yıl sonuna kadar evden çalışacak. Fujitsu da çalışanların süresiz olarak evden çalışmasına izin vermek için plan yapıyor.

FACEBOOK VE GOOGLE'DAN EVDEN ÇALIŞMAYA DESTEK

Facebook ve Google, en az yıl sonuna kadar uzaktan çalışmaya yeşil ışık yaktı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde Facebook çalışanlarının yarısının, ofis binaları dışından çalışmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Evden çalışma oranının artması şirketlere aynı zamanda pahalı ofis alanlarından vazgeçme imkanı sunuyor. Ancak uzaktan çalışmanın uzun vadeli olarak nasıl planlanacağı birçok şirket için henüz net değil.

Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik

Reed Hastings, Facebook, CEO, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:17

Son Dakika Dünya Vakaların arttığı bugünlerde Netflix CEO'sundan şaşırtan sözler: Evden çalışmanın hiçbir yararını görmedik - Son Dakika Dünya

BBC
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