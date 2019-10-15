Son Dakika Haberleri: Netflix denemesi
Son Dakika Magazin Netflix denemesi

Netflix denemesi

11 dakika önce

Teklif üstüne teklif alan genç oyuncuyu en çok heyecanlandıran bir Netflix projesi oldu.

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Teklif üstüne teklif alan genç oyuncuyu en çok heyecanlandıran bir Netflix projesi oldu. Dizi için deneme çekimine katılan ve performansıyla beğeni toplayan Besli, kariyerine yapımcılarından gelecek habere göre yön vereceğini açıkladı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:02 
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