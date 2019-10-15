Netflix denemesi
11 dakika önce
Teklif üstüne teklif alan genç oyuncuyu en çok heyecanlandıran bir Netflix projesi oldu.
Teklif üstüne teklif alan genç oyuncuyu en çok heyecanlandıran bir Netflix projesi oldu. Dizi için deneme çekimine katılan ve performansıyla beğeni toplayan Besli, kariyerine yapımcılarından gelecek habere göre yön vereceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:02
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