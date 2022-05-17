Netflix deneyiminizi kolaylaştıracak 5 ipucu - Son Dakika
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Netflix deneyiminizi kolaylaştıracak 5 ipucu

17.05.2022 14:35
Netflix deneyiminizi kolaylaştıracak 5 ipucu

Popüler dizi ve film platformu Netflix bazen kullanırken karmaşık bir hale gelebiliyor. İşte karşınızda deneyiminizi kolaylaştıracak 5 ipucu!

Popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix, her gün karşımıza birbirinden yeni içeriklerle karşımıza çıkıyor. 3.600'den fazla filme ve 1.800'den fazla televizyon programına ev sahipliği yapıyor. Akıl almak bir içerik havuzuna sahip olan bu platformu kullanırken zorluklarla karşılaşabiliyoruz.

En sevdiğiniz programları ve filmleri izlemek için daha fazla para ödediğinizden, hizmetten en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmamız gerekiyor. Peki ya Netflix'i daha hızlı kullanmak için kullanabileceğimiz kısa yolları nelerdir? Popüler dizi ve film platformunu kullanırken deneyiminizi kolaylaştıracak 5 ipucu neler? İşte deneyiminizi daha hızlı hale getirecek yollar nedir? İşte detayları…

Mayıs ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu!

Netflix kullanımınızı kolaylaştıran 5 kısayol

Netflix içerikleri arasında kaybolup dizi ve film izlemekten vazgeçtiğiniz çok anlar olduğuna eminiz. Peki ya her ay para ödediğimiz bu platformdan daha verimli ve hızlı bir hizmet almak için bizler ne yapabiliriz? İşte karşınızda Netflix hayatınızı kolaylaştıracak olan 5 kısayol!

Netflix deneyiminizi kolaylaştıracak 5 ipucu

Dizi ve film bulmak için 3. parti uygulama kullanmak: Neflix izlemeye heveslendiğimizde hepimizin kafasında "Ne izlesem" sorusu olduğunu biliyoruz. Bunun için uygulamanın içerisinde boğulmaktan ziyade içerik listeleyen 3. parti uygulamaları kullanabilirsiniz. Örneğin; Justwatch sitesi. İçerikleri türlerine göre, yayınlanma zamanlarına göre ayırabileceğiniz bu site içerik bulmanıza yardımcı olacaktır.

Netflix'te Rastgele Bir Şey Oynat: Dizi ve film izlemeye karar verdiğimizde anasayfada dakikalarca kaybolmanızı engelleyecek güncelleme 2021 yılında geldi. Bu özellik sayesinde 3. parti bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, kendi Netflix ruletinizi oynayabilirsiniz.

Netflix Klavye Kısa Yolları: Enter Tuşu: Duraklatma ve oynatma arasında geçiş yapmanıza imkan tanıyor.

Sağ veya sol ok tuşuna: 10 saniye ileri veya geri gitmenizi sağlıyor.

Yukarı ve aşağı ok tuşu: Sesi yükseltip azaltabilirsiniz.

M tuşu: Sesi tamamen açıp kapatabilirsiniz.

F tuşu: Tam ekran yapmanızı veya kapatmanıza yarıyor.

S tuşu : Televizyon programlarının girişini atlayın.

Netflix geçmişinizi temizlemek: Netflix anasayfada "Aktivitelerim" kısmına girdikten sonra geçmişinizden silmek istediğiniz içeriğin yanındaki "X" tuşuna bastıktan sonra geçmişinizdeki kötü içeriklerden kurtulmuş oluyorsunuz.

Sonraki bölümün otomatik olarak oynatılmasını durdurmak: Netflix, bir dizinin bir sonraki bölümünü mevcut bölümünüzün bitiminden hemen sonra başlattıyor ancak bunu Netflix kısa yollarından düzenleyebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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