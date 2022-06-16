2019'da patlak veren koronavirüs nedeniyle uzunca bir süre evde kaldık. Bu iki yıllık süreçte video akış platformları bir hayli yaygınlaştı. Günümüz itibariyle bu alanda Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi hizmetler öne çıkıyor. Kısa süre önce konuyla ilgili ilginç bir olay yaşandı. Netflix, Twitter'dan geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan Disney+'a abone olduğunu açıkladı. Tabii bu açıklama, sosyal medyayı da karıştırdı.
Netflix Türkiye, Disney+'a abone olduğunu duyurdu
Netflix Türkiye, geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan "Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık" şeklindeki bir paylaşıma şakayla karışık "Yoo, ben de aldım" şeklinde cevap verince sosyal medya karıştı. Netflix'in bu paylaşımına kısa sürede 55 binin üzerinde beğeni ve 1.000'in üzerinde retweet geldi.
Disney+, Türkiye'ye geldi! Fiyatını hak ediyor mu?
İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;
Disney+ Türkiye fiyatı ne kadar?
Disney'in sevilen servisi, bugünden itibaren Türkiye pazarında yayına başlayadı, Türkiye fiyatı ise aylık 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi. Ön kayıt yaptıranlar içinse 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcut. Yani 1 yıllık üyelik %16 daha uygun fiyatla 279,90 TL'ye denk geliyor.
Disney+, Recep İvedik 7'nin ilk görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu noktada "Kaldığı yerden devam ediyor, Recep İvedik 7 çok yakında sadece Disney+'ta" ifadelerini kullanan platform, filmin konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Son olarak çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizdeki Disney+ ile Netflix rekabetinde kazanan hangisi olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › Netflix, Disney+'a abone olduğunu açıkladı: Sosyal medya karıştı! - Son Dakika