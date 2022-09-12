Netflix'ten şok karar! Diziler hemen yayınlanmayacak - Son Dakika
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Netflix'ten şok karar! Diziler hemen yayınlanmayacak

12.09.2022 19:09
Netflix'ten şok karar! Diziler hemen yayınlanmayacak

Netflix, dizi bölümlerini paylaşma konusunda strateji değiştiriyor olabilir. Yeni bölümler haftalık olarak yayınlanacak.

Popüler yayın devi Netflix, kullanıcılarını sinirlendirecek bir modele geçiş yapacak. Ortaya çıkan son iddialar, dizilerin yeni bölümlerinin haftalık olarak yayınlanacağını gösterdi. Bu model Prime Video ve Disney+ gibi platformlarda uygulanıyor olsa da, Netflix'in kendi alışkanlıklarından vazgeçmesi şaşırtıyor.

Netflix, dizi bölümlerini haftalık paylaşmak istiyor

Netflix, son zamanlarda abonelerini elde tutmak için çeşitli değişiklikler uygulamaya başladı. Reklamlı abonelik seçeneğini test etmeye başlayan platfomun, şimdi de dizi bölümlerini haftalık olarak yayınlanmak istediği bildirildi. Bu karar, Netflix'in "her şeyi bir anda yayınla" politikasına ters düşüyor.

Netflix'ten şok karar! Diziler hemen yayınlanmayacak

Bilmeyenler için Netflix; Prime Video, HBO Max ve Disney+'tan farklı olarak dizinin bir sezonunun tüm bölümlerini aynı anda paylaşıyor. Bu sayede aboneler de dizinin yayınlanmasıyla birlikte tüm bölümleri arka arkaya izleyebiliyor. Fakat Netflix kurucusunun açıklamasına göre "bu model artık değişmeli".

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HBO Max'in House of the Dragon ve Amazon Prime Video'nun The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi bu modelin tam tersi şekilde yayınlanıyor. Yani televizyon dünyasında olduğu gibi, her hafta bir bölüm paylaşılıyor.

Netflix'in de özellikle merak uyandıran dizileri için bu stratejiye geçiş yapacağı öne sürüldü. Haftalık bir bölüm yayınlanması, tahmin edeceğiniz üzere kullanıcıların daha uzun süre boyunca abone kalmasına kapı aralayacak.

Netflix'ten şok karar! Diziler hemen yayınlanmayacak

Netflix bu modeli daha önce Stranger Things ve Ozark'ın 4. sezonunda denedi. Her iki dizinin de bölümlerini iki parça halinde yayınlandı. Ancak bölümlerin haftalık paylaşılması, şimdiden abonelerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya.

Peki siz Netflix dizi kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

HBO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix'ten şok karar! Diziler hemen yayınlanmayacak - Son Dakika

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