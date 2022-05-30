Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri! - Son Dakika
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Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

30.05.2022 10:38
Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de bu haftanın Top10 listesini yayınladı.

Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor. İşte bu haftanın gözdeleri…

Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yayınlanan 9-15 Mayıs arası en çok izlenen yapımları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise 16-22 Mayıs tarihleri arasındaki güncel Top10 listesini izlenme saatleriyle birlikte paylaşıyoruz.

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

#1
TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
The Lincoln Lawyer: 1. sezon2108 milyon 90 bin2Ozark: 4. sezon1131 milyon 400 bin3The Boss Baby: Back in the Crib: 1. sezon116 milyon 520 bin4The Circle: 4 .sezon215 milyon 440 bin5Bling Empire: 2. sezon215 milyon 230 bin6Love, Death & Robots: 3. sezon114 milyon 420 bin7Bridgerton: 2. sezon913 milyon 660 bin8Workin' Moms: 6. sezon212 milyon 740 bin9Savage Beauty: 1. sezon211 milyon 390 bin10Stranger Things19 milyon 490 bin

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 108 milyon 90 bin izlenme saatiyle The Lincoln Lawyer'ın 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım aynı zamanda geçtiğimiz haftanın listesine de girmeyi başarmıştı. Hemen ardında ise 31 milyon 400 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu bulunuyor. Yeni sezon ile birlikte popülerliğini tekrar kazanan bu dizi tam 11 haftadır Top10'e giriyor.

Listenin 3. üçüncü sırasında ise bu hafta aramıza katılan ve 16 milyon 520 bin izlenme saatine sahip olan The Boss Baby: Back in the Crib'in 1. sezonu bulunuyor. Bunu takiben yine yeni sezonuyla parlayan ve 15 milyon 440 bin izlenme saatine sahip olan The Circle'ın 4. sezonu yer alıyor.

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri!

Top10 içerisine girmeyi başaran diğer yapımlar ise sırasıyla Bling Empire: 2. sezon, Love, Death & Robots: 3. sezon, Bridgerton: 2. sezon, Workin' Moms: 6. sezon, Savage Beauty: 1. sezon ve Stranger Things olacak şekilde. İçlerinden Bridgerton gibi bazılarının geçtiğimiz 2 ay boyunca yine listede yer aldığını belirtelim.

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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

İngilizce, Netflix, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri! - Son Dakika


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