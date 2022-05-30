Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor. İşte bu haftanın gözdeleri…
Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!
Geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yayınlanan 9-15 Mayıs arası en çok izlenen yapımları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise 16-22 Mayıs tarihleri arasındaki güncel Top10 listesini izlenme saatleriyle birlikte paylaşıyoruz.
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 108 milyon 90 bin izlenme saatiyle The Lincoln Lawyer'ın 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım aynı zamanda geçtiğimiz haftanın listesine de girmeyi başarmıştı. Hemen ardında ise 31 milyon 400 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu bulunuyor. Yeni sezon ile birlikte popülerliğini tekrar kazanan bu dizi tam 11 haftadır Top10'e giriyor. Listenin 3. üçüncü sırasında ise bu hafta aramıza katılan ve 16 milyon 520 bin izlenme saatine sahip olan The Boss Baby: Back in the Crib'in 1. sezonu bulunuyor. Bunu takiben yine yeni sezonuyla parlayan ve 15 milyon 440 bin izlenme saatine sahip olan The Circle'ın 4. sezonu yer alıyor. Top10 içerisine girmeyi başaran diğer yapımlar ise sırasıyla Bling Empire: 2. sezon, Love, Death & Robots: 3. sezon, Bridgerton: 2. sezon, Workin' Moms: 6. sezon, Savage Beauty: 1. sezon ve Stranger Things olacak şekilde. İçlerinden Bridgerton gibi bazılarının geçtiğimiz 2 ay boyunca yine listede yer aldığını belirtelim. PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor! Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri! - Son Dakika
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TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 The Lincoln Lawyer: 1. sezon 2 108 milyon 90 bin2 Ozark: 4. sezon 11 31 milyon 400 bin3 The Boss Baby: Back in the Crib: 1. sezon 1 16 milyon 520 bin4 The Circle: 4 .sezon 2 15 milyon 440 bin5 Bling Empire: 2. sezon 2 15 milyon 230 bin6 Love, Death & Robots: 3. sezon 1 14 milyon 420 bin7 Bridgerton: 2. sezon 9 13 milyon 660 bin8 Workin' Moms: 6. sezon 2 12 milyon 740 bin9 Savage Beauty: 1. sezon 2 11 milyon 390 bin10 Stranger Things 1 9 milyon 490 bin
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 108 milyon 90 bin izlenme saatiyle The Lincoln Lawyer'ın 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım aynı zamanda geçtiğimiz haftanın listesine de girmeyi başarmıştı. Hemen ardında ise 31 milyon 400 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu bulunuyor. Yeni sezon ile birlikte popülerliğini tekrar kazanan bu dizi tam 11 haftadır Top10'e giriyor.
Listenin 3. üçüncü sırasında ise bu hafta aramıza katılan ve 16 milyon 520 bin izlenme saatine sahip olan The Boss Baby: Back in the Crib'in 1. sezonu bulunuyor. Bunu takiben yine yeni sezonuyla parlayan ve 15 milyon 440 bin izlenme saatine sahip olan The Circle'ın 4. sezonu yer alıyor.
Top10 içerisine girmeyi başaran diğer yapımlar ise sırasıyla Bling Empire: 2. sezon, Love, Death & Robots: 3. sezon, Bridgerton: 2. sezon, Workin' Moms: 6. sezon, Savage Beauty: 1. sezon ve Stranger Things olacak şekilde. İçlerinden Bridgerton gibi bazılarının geçtiğimiz 2 ay boyunca yine listede yer aldığını belirtelim.
PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor!
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri! - Son Dakika