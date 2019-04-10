Son Dakika Haberleri: Netflix Dizisi Atiye'nin Setinde Korkunç Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Netflix Dizisi Atiye'nin Setinde Korkunç Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Netflix'in Türkiye'deki ikinci yapımı olan Atiye'nin setinde korkunç bir kaza gerçekleşti ve bir set işçisi hayatını kaybetti.

Netflix Dizisi Atiye'nin Setinde Korkunç Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Netflix Original'in Türkiye'de çekilen ikinci yapımı olan Atiye dizisinin setinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre set ekibinde yer alan ve boya işleri ile uğraşan Hasan Karatay, yüksek bir noktadan düşerek hayatını kaybetti. Karatay'ın hayatını kaybetmesinin bir kaza değil, iş cinayeti olduğunu savunan Sinema Televizyon Sendikası ve Oyuncular Sendikası, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.




Hasan Karatay'ın güvencesiz çalıştırıldığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyleyen Sinema Televizyon Sendikası, konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı;

"Sinema Televizyon Sendikası 06.04.2019 tarihinde OG Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Atiye (The Gift) isimli Netflix dizisinin setinde çalıştığı sırada, ağır ihmal sonucu merdivenden düşüp ağır yaralanan ve bir süredir yoğun bakımda olan meslektaşımız set işçisi Hasan Karatay vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Hasan Karatay'ın sette ambulans ve iş güvenliği uzmanı olmaksızın sigortasız çalıştırıldığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. İş cinayetleri kader değildir. "Tehlikeli" sınıfta yer alan sette, yeterli iş güvenliği önleminin alınmadığı ve yapım şirketinin kusurlu olduğu açıktır.

Setlerde ölmek istemiyoruz!

Yanan bu acı olayı yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

"İş Kazalarında Ölmek İstemiyoruz" diyen Oyuncular Sendikası ise konuyla ilgili olarak, "Kamera arkası ve önünde çalışanlar olarak yapım şirket yetkililerini kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili kamuoyu açıklamasına çağırıyor, güvenli, sağlıklı, riskler ve tehlikelerin tespit edildiği önlemlerin alındığı işyerleri istiyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:38 
Teknoloji
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