Netflix'e darbe üstüne darbe: Proje iptal edildi! - Son Dakika
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Netflix'e darbe üstüne darbe: Proje iptal edildi!

18.05.2022 18:36
Netflix'e darbe üstüne darbe: Proje iptal edildi!

Abone sayısının azalması ve işçi çıkarma gibi olaylarla sarsılan Netflix, bir projeyi daha başlamadan bitirdi.

Netflix, son aylarda oldukça zor günler geçiriyor. Çalkantılı dönemlerden geçen platform, geçtiğimiz haftalarda ilk kez abone kaybı açıklamıştı. Çalışanlarıyla da birçok kez sorun yaşayan Netflix, Disney+ gibi rakip platformların da güçlenmesiyle büyük yaralar alıyor.

Netflix, Wings Of Fire animasyon yapımını iptal etti

Son dönemde maliyet tasarrufu önlemlerini ön planda tutan Netflix'e ağır darbeler gelmeye devam ediyor. Şirketin DuVernay ile 2020'den beri üzerinde çalıştığı Wings Of Fire adlı animasyon türündeki yapım, yüksek maliyeti nedeniyle iptal edildi.

Netflix, abone kaybının acısını çalışanlarından çıkarıyor!

Netflix, artan abonelik fiyatları nedeniyle ülkemizde de büyük bir kayıp yaşamaya devam ediyor. Tasarruf planı kapsamında geçtiğimiz günlerde yaklaşık 150 elemanını işten çıkardığını açıkladı. Bununla birlikte platforma ağır tepkiler gelmeye devam ediyor.

Netflix'e darbe üstüne darbe: Proje iptal edildi!

Öte yandan 2019 yılında macerasına başlayan Disney+, son dönemde popülaritesini artıran video akış platformlarından birisi konumunda. Hali hazırda zor zamanlardan geçen Netflix için bir başka darbe de rakiplerinin yükselişi oldu. Diğer platformlar, Netflix'in kan kaybından yararlanmaya devam ediyor.

Netflix'e darbe üstüne darbe: Proje iptal edildi!

Disney+ son dönemde Netflix'in aksine abone sayısını oldukça arttırdı. Önemli analiz şirketleri, bu artıştaki en büyük nedenin son dönemde büyük bir kayıp içinde olan Netflix olduğunu düşünüyor. Analist tahminlerine göre platform, ikinci çeyrekte 2 milyon düşüş yaşayacak. Öyle ki şimdiden 200 bin abone, kaydını Netflix'ten sildirip Disney+'a geçiş yaptı.

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Kaynak: Shiftdelete

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