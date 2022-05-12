Netflix'e Disney+ şoku! - Son Dakika
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Netflix'e Disney+ şoku!

12.05.2022 14:26
Netflix'e Disney+ şoku!

Son aylarda abone sayısında büyük düşüşler yaşayan Netflix, sektördeki en önemli rakiplerinden Disney+'a yenik düşüyor.

2019 yılında macerasına başlayan Disney+, son dönemde popülaritesini artıran video akış platformlarından biri halini aldı. Bu yıl ülkemizde de yayın hayatına girme kararı alan şirket, 2022'nin ikinci çeyreği için mali kazanç raporunu bildirdi.

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Kısa sürede 200 binden fazla abone Netflix'ten Disney+'a geçti

Walt Disney Company, şirketin mali durumuna ilişkin olarak bir rapor yayınladı. Rapora göre Disney+ abonelerinde 7,9 milyon artış yaşandı. Son dönemde büyük bir tırmanışa geçen platform, böylelikle 137,9 milyon aboneye ulaştı.

Netflix'e Disney+ şoku!

Önemli analiz şirketleri, bu artıştaki en büyük nedenin son dönemde büyük bir kayıp içinde olan Netflix olduğunu düşünüyor. Analist tahminlerine göre Netflix, ikinci çeyrekte 2 milyon düşüş yaşayacak. Öyle ki şimdiden 200 bin abone, kaydını sildirip Disney+'a geçiş yaptı.

Disney+, Hulu, ESPN+ gibi platformları bünyesinde barındıran Disney, son dönemde yükselişte. Öyle ki tüm bu platformlardaki toplam abonelikler 205 milyonu aştı. Analistlere göre bu sayının 9,2 milyonu son 3 ayda geldi. Raporlar, bu büyümenin yıl içinde de devam edeceğini söylüyor.

Netflix'e Disney+ şoku!

Öte yandan Disney+, Türkiye'de de yayın hayatına başlıyor. Platform, 14 Haziran'da Türkiye pazarına giriş yapacak. Platformun abonelik ücretleri aylık 34,99 TL ve yıllık 349,90 TL şeklinde belirlendi. Burada lansmana özel bir teklif hazırlama kararı alan şirket, Tanışma Paketi adlı indirimli yıllık kampanyasını an itibariyle satışa sundu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney+, ülkemizde istediği başarıyı elde edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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