Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

08.05.2022 08:26
Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 18-24 Nisan arası en çok izlenen yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi ise bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix oyun işinde kararlı: Bir oyun daha eklendi!

Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 25 Nisan – 1 Mayıs arası en çok izlenenleri paylaştı.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Ozark: 4. sezon878 milyon 400 bin 2Selling Sunset: 5. sezon234 milyon 310 bin 3Anatomy of a Scandal330 milyon 170 bin 4Bridgerton: 2. sezon629 milyon 740 bin 5Heartstopper: 1. sezon223 milyon 940 bin 6Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes220 milyon 910 bin 7Grace and Frankie: 7. sezon115 milyon 470 bin 8The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon413 milyon 140 bin 9Bridgerton: 1. sezon612 milyon 130 bin 10The Creature Cases: 1. sezon211 milyon 760 bin

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 78 milyon 400 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu bulunuyor. Bu yapım geçtiğimiz haftaların Top10 listesine de 7 kere girmeyi başardığı için zirvedeki konumu şaşırtmıyor.

Listenin 2. sırasında ise 34 milyon 310 bin izlenme saatiyle Selling Sunset'in 5. sezonu yer alıyor. Hemen ardında ise 30 milyon 170 bin izlenme saatiyle 3. kez sıralamaya girmeyi başaran Anatomy of a Scandal bulunuyor.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Geçtiğimiz 1.5 ay boyunca Top10 listesinin hep ilk 3'ünde yer alan Bridgerton'ın 2. sezonu ise bu hafta 29 milyon 740 bin izlenme saatiyle 4. sıraya yerleşiyor. Ayrıca dizinin ilk sezonunun da 12 milyon 130 bin izlenme saatiyle yine ilk 10'a girdiğini söyleyelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine dadandı Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine dadandı Hong Kong'da eski güvenlik şefi John Lee baş yöneticiliğe seçildi Hong Kong'da eski güvenlik şefi John Lee baş yöneticiliğe seçildi

Netflix, oyunlar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Son Dakika


Son Dakika
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:29 Rusya'dan Ukrayna'ya "İskender" darbesi: ABD'nin silah ve askeri araç desteği füzeyle yok edildi
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
08:24 Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi
08:20 Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
08:06 Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı
01:09 Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti
00:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 08:44:37. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement