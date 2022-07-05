Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Son Dakika
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Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

05.07.2022 13:00
Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 13-19 Haziran arası en popüler yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 20-26 Haziran arası en çok izlenenleri paylaştı.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1The Umbrella Academy: 3. sezon1124 milyon 530 bin2Stranger Things 4576 milyon 910 bin3Stranger Things 3532 milyon 230 bin4Stranger Things 2531 milyon 190 bin5 Peaky Blinders: 6. sezon330 milyon 350 bin6Stranger Things629 milyon 210 bin7The Umbrella Academy: 1. sezon127 milyon 230 bin8 You Don't Know Me: 1. sezon121 milyon 910 bin9First Kill: 1. sezon318 milyon 550 bin10Man Vs Bee: 1. sezon118 milyon 210 bin

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Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 124 milyon 530 bin izlenme saatiyle The Umbrella Academy'nin 3. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz sezonları çıktığında da sıkça popülerler listesinde kendine yer bulmuştu.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Listenin 2, 3, 4 ve 6. sıralarında ise Stranger Things'in 4, 3, 2 ve 1. sezonları yer alıyor. İzlenme saatleri ise sırasıyla 76 milyon 910 bin, 32 milyon 230 bin, 31 milyon 190 bin ve 29 milyon 210 bin. Bu dizinin de geçtiğimiz 4 hafta boyunca oldukça yüksek izlenmelere ulaşarak Squid Game'in hem günlük hem de haftalık rekorlarını kırdığını paylaşmıştık.

Sıralamanın 6.lık koltuğunda ise Peaky Blinders'ın 6. sezonu yer alıyor. 30 milyon 350 bin izlenme saatine ulaşan yapım son 3 haftadır Top10 listesine girmeyi başarıyor. Her ne kadar son sezonun çekimi için beklenenden geç onay alınmış olsa da işler şimdilik yolunca gibi gözüküyor.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde:

The Umbrella Academy: 1. sezon– 27 milyon 230 bin

You Don't Know Me: 1. sezon– 21 milyon 910 bin

First Kill: 1. sezon– 18 milyon 550 bin

Man Vs Bee: 1. sezon– 18 milyon 210 bin

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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