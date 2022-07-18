Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 4 – 10 Temmuz arası en çok izlenenleri paylaştı.
Son zamanların en kötü Netflix dizisi belli oldu! Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 188 milyon 190 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım, geçtiğimiz haftalarda da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde Squid Game'in günlük, haftalık ve aylık dahil tüm rekorlarını kırmayı başardı. Dizinin son sezonu ilk sırada yer alırken 1. sezonu 45 milyon 220 bin izlenme saatiyle 2. sıraya yerleşti. 3. sırada 43 milyon 840 bin izlenme saatiyle The Umbrella Academy'nin 3. sezonu yer alsa da Stranger Things'in 2. ve 3. sezonları 41 milyon 110 bin ve 36 milyon 590 bin izlenme saatleriyle listenin 4. ve 5. sırasına yerleşti. Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde: Manifest: 1. sezon – 28 milyon 360 bin The Umbrella Academy: 1. sezon – 18 milyon 180 bin The Umbrella Academy: 2. sezon – 14 milyon 230 bin Peaky Blinders: 6. sezon – 13 milyon 60 bin Alone: 8. sezon – 11 milyon 440 bin Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Son Dakika
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Stranger Things 4 7 188 milyon 190 bin 2 Stranger Things 8 45 milyon 220 bin 3 The Umbrella Academy: 3. sezon 3 43 milyon 840 bin 4 Stranger Things 2 7 41 milyon 110 bin 5 Stranger Things 3 7 36 milyon 590 bin 6 Manifest: 1. sezon 10 28 milyon 360 bin 7 The Umbrella Academy: 1. sezon 3 18 milyon 180 bin 8 The Umbrella Academy: 2. sezon 2 14 milyon 230 bin 9 Peaky Blinders: 6. sezon 5 13 milyon 60 bin 10 Alone: 8. sezon 1 11 milyon 440 bin
Son zamanların en kötü Netflix dizisi belli oldu!
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 188 milyon 190 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım, geçtiğimiz haftalarda da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde Squid Game'in günlük, haftalık ve aylık dahil tüm rekorlarını kırmayı başardı.
Dizinin son sezonu ilk sırada yer alırken 1. sezonu 45 milyon 220 bin izlenme saatiyle 2. sıraya yerleşti. 3. sırada 43 milyon 840 bin izlenme saatiyle The Umbrella Academy'nin 3. sezonu yer alsa da Stranger Things'in 2. ve 3. sezonları 41 milyon 110 bin ve 36 milyon 590 bin izlenme saatleriyle listenin 4. ve 5. sırasına yerleşti.
Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde:
Manifest: 1. sezon – 28 milyon 360 bin
The Umbrella Academy: 1. sezon – 18 milyon 180 bin
The Umbrella Academy: 2. sezon – 14 milyon 230 bin
Peaky Blinders: 6. sezon – 13 milyon 60 bin
Alone: 8. sezon – 11 milyon 440 bin
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Son Dakika