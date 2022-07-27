Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor! - Son Dakika
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Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor!

27.07.2022 03:06
Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor!

Netflix, şimdiye kadarki en pahalı filmi The Gray Man'i sinematik bir evrene dönüştürmek istiyor. Filmin devam filmi yolda.

Son zamanlarda çeşitli çalkantılarla uğraşan Netflix, bugüne kadarki en pahalı filmi olan The Gray Man filmini birkaç gün önce yayınladı. Buna rağmen şirket, şimdiden bir seri haline getirme planlarını duyurdu. Başrolünü Ryan Gosling, Ana de Armas ve Chris Evans paylaştığı filmle ilgili habere göre dizinin devam filmi gelecek.

Netflix, The Gray Man'i bir sinematik evrene dönüştürmek istiyor

Geçtiğimiz hafta Netflix'te çıkış yapan film için şirketin büyük planları var. Şirket bugün yaptığı duyuruda bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Netflix, yalnızca gerilim filminin devamı değil, aynı zamanda The Gray Man'i şirketin bir sonraki sinematik evrenine dönüştüren bir yan ürünü de duyurdu.

Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor!

Henüz yapım aşamasında olan devam filmi hakkında pek çok bilgi yer almıyor. Şirket yalnızca, filmin Ryan Gosling, Russo kardeşler ve yazar Stephen McFeely ile geri döneceğini söylüyor. The Gray Man'in yönetmen koltuğunda da oturan Russo kardeşler, ayrıca Avengers'ın meşhur yönetmenleri olarak yer alıyor.

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Filmin ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Yan ürüne gelince, Deadpool filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan Paul Wernick ve Rhett Reese yazar olarak görev alacak.

Mark Greaney'in çok satan kitap serisinden uyarlanan film, eleştirmenler tarafından çokça eleştiri aldı. Buna rağmen izleyiciler arasında bir hit haline gelecek gibi görünüyor. Film, yayınlandığı andan itibaren 92 ülkede Netflix'te bir numaralı film olarak giriş yaptı. Bunu yanı sıra Netflix, izleyicilerin toplu olarak filmin 88.55 milyon saatini izlediklerini söyledi.

Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor!

Son zamanlarda abone kayıplarıyla gündeme gelen şirketin bu başarısının, abonelerini elinde tutmasına yardımcı olup olmayacağı henüz belli olmadı. 200 milyon dolar harcanan bu filmin seri haline gelmesi, pek çok izleyiciyi şaşırtmadı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce The Gray Man filmi nasıldı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Ana de Armas, Ryan Gosling, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor! - Son Dakika

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