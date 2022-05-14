Netflix en popüler dizileri açıkladı! - Son Dakika
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Netflix en popüler dizileri açıkladı!

14.05.2022 14:26
Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 25 Nisan – 1 Mayıs arası en çok izlenen ve en popüler yapımlarını açıklamıştı. İşte bu haftanın listesi...

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

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Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 2-8 Mayıs

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Ozark: 4.sezon9102 milyon 120 bin2Grace and Frankie: 7.sezon223 milyon 180 bin3Bridgerton: 2.sezon721 milyon 240 bin4Selling Sunset: 5.sezon317 milyon 410 bin5Anatomy of a Scandal415 milyon 340 bin6Heartstopper: 1.sezon314 milyon 970 bin7Ozark: 1.sezon413 milyon 640 bin8Bullsh*t The Gameshow: 1.sezon111 milyon 850 bin9Blood Sisters111 milyon 70 bin10Meltdown: Three Mile Island: 1.sezon110 milyon 850 bin

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 102 milyon 120 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 9 haftanın da Top10 listesinde yer alıyor almayı başardı. Ayrıca 1. sezonunun da 13 milyon 640 bin izlenme saatiyle 7. sırada yer aldığını belirtelim.

Listenin 2. sırasında ise 23 milyon 180 bin izlenme saatiyle Grace and Frankie'nin 7. sezonu yer alıyor. Bu yapımın da yine geçtiğimiz haftanın en çok izlenenleri arasında bulunuyordu. Listenin üçüncü sırasında ise 21 milyon 240 bin izlenme saatiyle Bridgerton'ın 2. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 2 ay boyunca Top10 listesine dahil olmayı başardı. Fakat artık 1. sezonunun liste dışı kaldığını görüyoruz.

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Netflix en popüler dizileri açıkladı!

Sıralamanın devamına bakacak olursak Selling Sunset'in 5. sezonu 3. kez, Anatomy of a Scandal 4. kez ve Heartstopper'ın 1.sezonu 3. kez listeye girmeye başarıyor. Ancak büyük izlenmelere sahip olmadığını belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Netflix en popüler dizileri açıkladı! - Son Dakika


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