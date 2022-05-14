Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Efsane oyun ve film serisi Netflix'e geliyor! İşte ilk fragman
Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 2-8 Mayıs
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 102 milyon 120 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 9 haftanın da Top10 listesinde yer alıyor almayı başardı. Ayrıca 1. sezonunun da 13 milyon 640 bin izlenme saatiyle 7. sırada yer aldığını belirtelim. Listenin 2. sırasında ise 23 milyon 180 bin izlenme saatiyle Grace and Frankie'nin 7. sezonu yer alıyor. Bu yapımın da yine geçtiğimiz haftanın en çok izlenenleri arasında bulunuyordu. Listenin üçüncü sırasında ise 21 milyon 240 bin izlenme saatiyle Bridgerton'ın 2. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 2 ay boyunca Top10 listesine dahil olmayı başardı. Fakat artık 1. sezonunun liste dışı kaldığını görüyoruz. Sıralamanın devamına bakacak olursak Selling Sunset'in 5. sezonu 3. kez, Anatomy of a Scandal 4. kez ve Heartstopper'ın 1.sezonu 3. kez listeye girmeye başarıyor. Ancak büyük izlenmelere sahip olmadığını belirtelim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Netflix en popüler dizileri açıkladı! - Son Dakika
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Ozark: 4.sezon 9 102 milyon 120 bin 2 Grace and Frankie: 7.sezon 2 23 milyon 180 bin 3 Bridgerton: 2.sezon 7 21 milyon 240 bin 4 Selling Sunset: 5.sezon 3 17 milyon 410 bin 5 Anatomy of a Scandal 4 15 milyon 340 bin 6 Heartstopper: 1.sezon 3 14 milyon 970 bin 7 Ozark: 1.sezon 4 13 milyon 640 bin 8 Bullsh*t The Gameshow: 1.sezon 1 11 milyon 850 bin 9 Blood Sisters 1 11 milyon 70 bin 10 Meltdown: Three Mile Island: 1.sezon 1 10 milyon 850 bin
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 102 milyon 120 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 9 haftanın da Top10 listesinde yer alıyor almayı başardı. Ayrıca 1. sezonunun da 13 milyon 640 bin izlenme saatiyle 7. sırada yer aldığını belirtelim.
Listenin 2. sırasında ise 23 milyon 180 bin izlenme saatiyle Grace and Frankie'nin 7. sezonu yer alıyor. Bu yapımın da yine geçtiğimiz haftanın en çok izlenenleri arasında bulunuyordu. Listenin üçüncü sırasında ise 21 milyon 240 bin izlenme saatiyle Bridgerton'ın 2. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 2 ay boyunca Top10 listesine dahil olmayı başardı. Fakat artık 1. sezonunun liste dışı kaldığını görüyoruz.
Sıralamanın devamına bakacak olursak Selling Sunset'in 5. sezonu 3. kez, Anatomy of a Scandal 4. kez ve Heartstopper'ın 1.sezonu 3. kez listeye girmeye başarıyor. Ancak büyük izlenmelere sahip olmadığını belirtelim.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Netflix en popüler dizileri açıkladı! - Son Dakika