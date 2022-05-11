Netflix fiyatları düşecek: İşte yeni paket! - Son Dakika

Dünyanın en popüler dijital akış platformu olan Netflix, bu yıl içerisinde özellikle ülkemizde aşırı hissedilen bir zam yaptı. Öte yandan rakipleri kendinin yarısı kadar bir abonelik ücreti sunduğu için onlara müşteri kaptırmaya başladı. Fakat şirketin yeni bir planı var. İddiaya göre Netflix, reklamlı abonelik hizmetini başlatacak. Peki ne zaman?

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Netflix, reklamlı abonelik hizmetini bu yıl sonu başlatıyor!

İlk olarak NYT'de (New York Times) yayınlanan bir habere göre Netflix, bu yılın sonunda reklamlı abonelik hizmetini başlatmak istiyor. Bunun en büyük sebebi ise 10 yıllık tarihinde ilk kez müşteri sayısında artış yerine bir düşüş yaşandı.

Ülkemize geçtiğimiz günlerde resmi olarak giriş yapan, fakat yayın hizmetini Haziran ayında başlatacak olan Disnet Plus da Mart ayında reklamlı bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını söyledi. Üstelik her şey dahil paketinin abonelik ücreti Netflix'in yarısı kadar. Buna rağmen fiyatları aşağı çekmeyi başarırsa, liderlik koltuğunun en büyük adayı haline gelebilir.

Öte yandan Türkiye'de faaliyet gösteren EXXEN benzeri bazı platformlar halihazırda bu reklamlı uygun paket desteğini sunuyorlar. Ayrıca platformun kurucusu Acun Ilıcalı'nın dediğine göre kurulduğu andan itibaren kullanıcı sayıları giderek artıyor.

Fakat Netflix'i bu noktada anlamanın biraz zor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan ortak hesap kullanımı için ceza sistemi getirip daha fazla ücret alacağını söylerken diğer yandan da fiyatları ucuzlatmak istediğini dile getiriyor.

Netflix'in şu anki paket ücretleri ise şu şekilde:

Temel plan: 37.99 TL

480p

Standart plan: 57.99 TL

1080p

Özel plan: 77.99 TL

4K+HDR

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