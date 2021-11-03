Netflix Games, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açıldı - Son Dakika

Dünyanın en büyük ve popüler video platformlarından biri olan Netflix, oyun sektörüne güçlü yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Başlarda oyunların dizi ve filmlerini üretmeye başlayan Netflix, geçtiğimiz aylarda Zynga ve EA Mobile gibi büyük oyun şirketlerinde çalışmış tecrübeli isim Mike Verdu'yu bünyesine katarak, oyun sektörüne olan ilgisini netleştirmişti.

Netflix'in oyun sektörüne giriş yapacağı söylentilerinin yayılmasının ardından, şirket oyun çalışmalarını resmi olarak doğrulamıştı. Bugün Netflix mobil oyunlarla yola çıkacağı Netflix Games ile mobil oyun dünyasına giriş yaptı.

Netflix Games, geçtiğimiz ay Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3 oyunlarını Polonya merkezli olarak bölgesel test aşamasını gerçekleşti, ardınan İspanya ve İtalya ile devam etti.

Netflix, bugün oyun hizmetini 190'dan fazla ülkeye genişlettiğini duyurdu. Ancak mobil oyunlar şu an için sadece Android cihazlar üzerinden erişime açılıyor. Bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri aşağıdaki beş oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler.

Stranger Things 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix Games, "Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda mobil oyun deneyimimizi iyileştirmeye devam etmeyi ve sunduğumuz eğlencelere yenilerini eklemeyi dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.