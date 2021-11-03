Üye Girişi
Netflix Games, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açıldı - Son Dakika

Netflix Games, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açıldı

03.11.2021 03:27
Netflix Games, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açıldı

Netflix, Netflix Games adı altında mobil oyun dünyasına giriş yapıyor

Dünyanın en büyük ve popüler video platformlarından biri olan Netflix, oyun sektörüne güçlü yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Başlarda oyunların dizi ve filmlerini üretmeye başlayan Netflix, geçtiğimiz aylarda Zynga ve EA Mobile gibi büyük oyun şirketlerinde çalışmış tecrübeli isim Mike Verdu'yu bünyesine katarak, oyun sektörüne olan ilgisini netleştirmişti.

Netflix'in oyun sektörüne giriş yapacağı söylentilerinin yayılmasının ardından, şirket oyun çalışmalarını resmi olarak doğrulamıştı. Bugün Netflix mobil oyunlarla yola çıkacağı Netflix Games ile mobil oyun dünyasına giriş yaptı.

Netflix Games, <a class='keyword-sd' href='/turkiye-2/' title='Türkiye'>Türkiye</a> dahil tüm dünyada kullanıma açıldı

Netflix Games, geçtiğimiz ay Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3 oyunlarını Polonya merkezli olarak bölgesel test aşamasını gerçekleşti, ardınan İspanya ve İtalya ile devam etti.

Netflix, bugün oyun hizmetini 190'dan fazla ülkeye genişlettiğini duyurdu. Ancak mobil oyunlar şu an için sadece Android cihazlar üzerinden erişime açılıyor. Bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri aşağıdaki beş oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler.

Stranger Things 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix Games, "Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda mobil oyun deneyimimizi iyileştirmeye devam etmeyi ve sunduğumuz eğlencelere yenilerini eklemeyi dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Netflix Games, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açıldı

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Netflix, oyunlar, Mobil, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Netflix Games, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları 01:18 Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı 00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış 00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı 23:23 Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 17:24 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
01:22 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
01:17 Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları
01:07 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz
00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı
00:35 Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor
00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
00:20 İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler
00:10 Hollanda salgında eski önlemlere geri döndü, maske ve mesafe kuralı sıkılaştırarak geri getirildi
00:06 92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor
00:05 Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu         
01:23
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
01:08
Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor         
00:36
İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler         
00:20
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu         
22:14
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı         
18:25
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 04:36:19. #1.13#
SON DAKİKA: Netflix Games, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement