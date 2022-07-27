En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu! - Son Dakika
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En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

27.07.2022 19:06
En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

Netflix geçtiğimiz günlerde 11-17 Temmuz arası en çok izlenen yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 18-24 Temmuz arası en çok izlenenleri paylaştı.

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Virgin River: 4. sezon1105 milyon 440 bin2Stranger Things 4974 milyon 990 bin3Resident Evil: 1. sezon273 milyon 260 bin4Manifest: 1. sezon1253 milyon 240 bin5Stranger Things 3926 milyon 680 bin6Stranger Things 2925 milyon 620 bin7Manifest: 2. sezon425 milyon 400 bin8Stranger Things1023 milyon 220 bin9Kung Fu Panda: The Dragon Knight: 1. sezon221 milyon 20 bin10The Umbrella Academy: 3. sezon518 milyon 250 bin

Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 105 milyon 440 bin izlenme saatiyle Virgin River'ın 4. sezonu yer alıyor. Yani Stranger Things, 3 aylık zirve yarışından resmen çekildi. Tabii bu süre içerisinde 4 sezonuyla birlikte Netflix tarihinin tüm rekorlarını kırdı. Suqid Game'i zaten ilk 1. ay verileri ile gerisinde bırakmıştı.

Fakat zirveden düşmüş olsa da 74 milyon 990 bin izlenme saatiyle 2. sıraya yerleşti. Yani son 2 haftanın en çok konuşulan yapımı Resident Evil'in 1. sezonunu burun farkı ile geride bıraktı. Bu da hala Stranger Things'in izlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Zaten 1, 2 ve 3. sezonları da listeye 5, 6 ve 8. sıralardan dahil oldu.

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde:

Manifest: 1. sezon – 53 milyon 240 bin

Manifest: 2. sezon – 25 milyon 400 bin

Kung Fu Panda: The Dragon Knight: 1. sezon – 21 milyon 20 bin

The Umbrella Academy: 3. sezon – 18 milyon 250 bin

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

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YORUMLAR
500
Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor! Netflix, en pahalı filmini seri haline getiriyor! Before Your Eyes, Netflix Game'in bir sonraki oyunu oldu Before Your Eyes, Netflix Game'in bir sonraki oyunu oldu
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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