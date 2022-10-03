Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

03.10.2022 00:14
Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix geçtiğimiz günlerde 12-18 Eylül arası en çok izlenen dizileri paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Netflix düzenli olarak haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların şeklinde 4 farklı popüler içerikler liste yayınlıyor. Biz de sürekli olarak güncel yapımları paylaşıyoruz. Bunların içerisinde bazen beklenmedik şekilde çok izlenenler oluyor. Bunu en son Suqid Game'de gördük. Şimdi ise yeni bir dizi gündemde. İşte Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesi…

DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story rekora koşuyor!

Netflix tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında 196 milyon 200 bin izlenme saatine sahip DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story bulunuyor. En yakın rakibine 4 kat fark atan bu dizi henüz beyaz perde ile buluşmasının üzerinden bir kaç gün geçmesine rağmen rekora doğru yürüyor.

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Tabii Squid Game veya diğer Netflix orijinal yapımları gibi tüm zamanlar rekorlarını kırmayı başarıp başaramayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ancak ilk hafta performansı ile beklenmedik bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz.

Steam oyun fiyatları 10 katına çıktı! İndirim günleri bekleniyor

Listenin ikinci sırasında ise 60 milyon 970 bin izlenme saatiyle Fate: The Winx Saga'nın 2. sezonu yer alıyor. Çocukluğumuzda bir çoğumuzun izlediği Winx Club çizgi film serisinin beyaz perdeye uyarlandığı bu yapım da ilk sezonunda çok başarılı olmamış olsa da 2. sezon ile yüksek izlenme sayılarına ulaştı.

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca ortalama 100 milyon izlenme saatiyle en çok izlenenler listesinin zirvesine adını yazdırmayı başaran Cobra Kai'nin 5. sezonu ise 3.lüğe kadar gerilemiş durumda. Hemen ardında ise İngiltere Kraliyet ailesini konu alan ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yükselişe geçen The Crown bulunuyor.

En çok izlenen Netflix dizileri

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story1196,200,0002Fate: The Winx Saga: Season 2260,970,0003Cobra Kai: Season 5338,120,0004The Crown: Season 1325,690,0005Fate: The Winx Saga: Season 1120,250,0006Heartbreak High: Season 1118,250,0007The Crown: Season 2217,520,0008Dynasty: Season 5112,830,0009The Imperfects: Season 1312,760,00010Sins of Our Mother: Limited Series212,550,000

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Siz Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Dahmer, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 06:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement