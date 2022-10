Netflix'in yeni dizisi rekora koşuyor!

Netflix düzenli olarak haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların şeklinde 4 farklı popüler içerikler liste yayınlıyor. Biz de sürekli olarak güncel yapımları paylaşıyoruz. Bunların içerisinde bazen beklenmedik şekilde çok izlenenler oluyor. Bunu en son Suqid Game'de gördük. Şimdi ise yeni bir dizi gündemde. İşte Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesi…

DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story rekora koşuyor!

Netflix tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında 196 milyon 200 bin izlenme saatine sahip DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story bulunuyor. En yakın rakibine 4 kat fark atan bu dizi henüz beyaz perde ile buluşmasının üzerinden bir kaç gün geçmesine rağmen rekora doğru yürüyor.

Tabii Squid Game veya diğer Netflix orijinal yapımları gibi tüm zamanlar rekorlarını kırmayı başarıp başaramayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ancak ilk hafta performansı ile beklenmedik bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz.

Steam oyun fiyatları 10 katına çıktı! İndirim günleri bekleniyor

Listenin ikinci sırasında ise 60 milyon 970 bin izlenme saatiyle Fate: The Winx Saga'nın 2. sezonu yer alıyor. Çocukluğumuzda bir çoğumuzun izlediği Winx Club çizgi film serisinin beyaz perdeye uyarlandığı bu yapım da ilk sezonunda çok başarılı olmamış olsa da 2. sezon ile yüksek izlenme sayılarına ulaştı.

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca ortalama 100 milyon izlenme saatiyle en çok izlenenler listesinin zirvesine adını yazdırmayı başaran Cobra Kai'nin 5. sezonu ise 3.lüğe kadar gerilemiş durumda. Hemen ardında ise İngiltere Kraliyet ailesini konu alan ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yükselişe geçen The Crown bulunuyor.

En çok izlenen Netflix dizileri