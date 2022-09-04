Netflix zirvesinde oturan isim değişti! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

04.09.2022 20:41
Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix geçtiğimiz günlerde 15-21 Ağustos arası en çok izlenen yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 22-28 Ağustos arası en çok izlenenleri paylaştı.

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Echoes268 milyon 490 bin2The Sandman: 1. sezon453 milyon 790 bin3Never Have I Ever: 3. sezon325 milyon 640 bin4Stranger Things 41423 milyon 640 bin5Manifest: 1. sezon1719 milyon 110 bin6Selling The OC: 1. sezon118 milyon 680 bin7Partner Track: 1. sezon116 milyon 660 bin8Locke & Key: 3. sezon314 milyon 630 bin9Virgin River: 4. sezon614 milyon 460 bin10Glow Up: 4. sezon114 milyon 280 bin

Popüler Netflix Türk dizisi mahkemelik oldu!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 68 milyon 490 bin izlenme saatiyle Echoes'un 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz hafta da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı.

Listenin 2. sırasında ise 53 milyon 790 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Platform tarihinin en yüksek bütçeli orijinal yapımı olduğu için büyük ses getiren yapım 1 aydır Top10 listesine üst sıradan dahil olmayı başarıyor.

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Üçüncü sırada 25 milyon 640 bin izlenme saatiyle Never Have I Ever'ın 3. sezonu yer alıyor. Hemen arkasında ise Netflix tarihine geçen ve bilinen tüm rekorları alt üst eden Stranger Things'in 4. sezonu bulunuyor.

Bu dizi tam 14 haftadır Top10 listesine girmeyi başarıyor. Ayrıca ilk 3 sezonu da benzer bir şekilde aylarca en çok izlenenler arasında bulundu. İlk 5'in son üyesi ise 19 milyon 110 bin izlenme saatiyle Manifest'in 1. sezonu oldu. Bu yapım listenin zirvesine hiç oynamamış olsa da 17 haftadır yani neredeyse 6 aydır popülerler arasında olduğunu belirtelim.

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti! Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti! MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix zirvesinde oturan isim değişti! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:45 Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
19:07 Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 21:20:03. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix zirvesinde oturan isim değişti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement