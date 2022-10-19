Netflix zirvesinde oturan isim değişti! - Son Dakika
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Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

19.10.2022 16:41
Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix geçtiğimiz günlerde 3-9 Ekim arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, haftanın en çok izlenen diziler listesini paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 10-16 Ekim arası en çok izlenenleri paylaştı.

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1The Watcher: 1. sezon1125 milyon 10 bin2DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story4122 milyon 780 bin3The Midnight Club: 1. sezon249 milyon 870 bin4Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes227 milyon 710 bin5Dynasty: 5. sezon418 milyon 230 bin6Oddballs: 1. sezon111 milyon 900 bin7The Blacklist: 9. sezon111 milyon 800 bin8Bling Empire: 3. sezon210 milyon 630 bin9Fate: The Winx Saga: 2. sezon59 milyon 690 bin10The Mole: 1. sezon19 milyon 640 bin

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Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 125 milyon 10 bin izlenme saatiyle The Watcher'ın 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım yeni olduğu için ilk kez Top10 listesine girmeyi başarıyor olsa da önümüzdeki haftalarda da göreceğimiz aşikar. Zira izlenme oranı oldukça yüksek.

Öyle ki geçtiğimiz 3 haftanın 1.si olarak rekora doğru koşan DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story 122 milyon 780 bin izlenme saatiyle 2. sıraya düştü. Yani zirve yolunda çelmeye takıldı. Bu nedenle Netflix'in en çok izlenen Squid Game ve Stranger Thing gibi yapımlarıyla yarışamayacak.

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Netflix zirvesinde oturan isim değişti!

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Dahmer, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix zirvesinde oturan isim değişti! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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